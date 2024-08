Uskoro stiže "Mamma Mia 3"

​Film "Mamma Mia 3" uskoro stiže i vjerovatno će se snimati u našoj blizini.

Glumica Kristin Baranski je u razgovoru za "The Hollywood Reporter" otkrila neke pojedinosti vezane za snimanje nastavka filma "Mamma Mia 3".

"Bila sam u Londonu s producentkinjom Džudi Krejmer. Ona planira 'Mamma Mia 3'. Otkrila mi je narativni zaplet i to je sve što mogu reći. Ona je tip producentkinje koji radi na tome da se planovi ostvare, ne čeka", otkrila je glumica. "Svi ćemo biti na nekom fantastičnom hrvatskom ili grčkom ostrvu i uživati. Nadam se", dodala je.

Za nastavak su, čini se, zainteresovani i ostali članovi glumačke postave, poput Amande Sejfrid, ali i Meril Strip, čiji je lik u drugom nastavku umro, no ona se, kaže, nada da će Džudi Krejmer pronaći način kako da ga reinkarnira.

"Mamma Mia!" je film koji je osmišljen po istoimenom svjetski poznatom mjuziklu utemeljenom na pjesmama grupe ABBA. Film je dobio naziv po Abinom hitu iz 1975. godine, a premijeru je imao 2008. godine. U filmu glume i Pirs Brosnan, Kolin Firt i Stelan Skarsgard.

"Mamma Mia!" i nastavak "Mamma Mia! Here We Go Again" snimani su na nekoliko lokacija u Grčkoj i Hrvatskoj.

Prvi film (2008.) većinom je sniman na grčkim ostrvima Skopelos, Skijatos i Pelion. Skopelos je poslužio kao glavno mjesto radnje te je prikazan kao izmišljeno ostrvo Kalokairi. Nastavak, "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018.), dijelom je sniman na hrvatskom ostrvu Visu. Vis je odabran zbog svoje prirodne ljepote i autentičnosti, a prikazuje ostrvo Kalokairi u filmu, prenosi "b92".

