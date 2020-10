Uspjeh agencije Mania: Napravili najbolji turistički film na svijetu

Ništa posebno, ali mnogo više od toga. Tako bi u prevodu na srpski zvučao slogan "Nothing much but much more" koji je osvojio svijet. Tačnije, svijet su osvojile ljepote Republike Srpske koje je na sebi svojstven način predstavila ekipa iz marketing agencije Mania iz Banjaluke.

Napravili su čudesan turistički film koji je trenutno prvorangiran regionalni film na svjetski poznatoj CIFFT listi. O filmu najbolje govori sam film, ali i činjenica da je, zahvaljujući nagradama na skoro svim festivalima na kojima se pojavio, sakupio toliko bodova da je daleko iza sebe ostavio čak i filmove iz Španije ili Portugala.

"CIFFT je osnovan prije više od 30 godina i okupio je 17 najboljih svjetskih festivala filmskog turizma. Na svojoj rang listi boduju osvojene nagrade, a mi smo ove godine sa filmom „Nothing much but much more“ pobijedili na 15 festivala širom svijeta i tako prikupili najviše bodova. Sve nagrade proslijedili smo Turističkoj organizaciji Republike Srpske, koja nas je i angažovala i koja je imala sluha za nešto drugačiji pristup promociji turizma", kaže Dajan Javorac, scenarista i režiser filma.

Dajan Javorac

Drugačijim pristupom mogao bi se nazvati sam slogan koji je, objašnjava Dajan, jednostavno bio odvažan. Ciljano osmišljen na engleskom jeziku, očigledno je naciljao pravu publiku.

"Svjetski festivali obiluju sloganima koji treba da privuku pažnju, a naš je u tome uspio zato što je bio hrabar. Da, rekli smo da Republika Srpska u turističkom smislu i u poređenju sa nekim turističkim divovima nije ništa posebno, ali da je baš zato ona mnogo više od toga. Pokazali smo našu netaknutu prirodu i gostoljubivost naših domaćina i to je bio pun pogodak", priča Dajan.

Ekipa koja je radila na filmu imala je još jednu "caku". Naime, valjalo je na svakoj destinaciji uhvatiti pravi trenutak za snimanje, pravi zrak sunca ili pravi ugao i još mnogo toga što "hvataju" samo iskusni snimatelji i režiseri. Iskustvo i jeste odradilo ogroman posao, priznaje Dajan, jer je iza Manie mnogo filmova i mnogo nagrada.

Mi smo i počeli sa idejom da budemo full service marketing agencija sa najboljom video produkcijom i da nas to razlikuje od ostalih, kaže direktor Manie, Danijel Tepšić. A počeci su bili baš kao u filmu – ništa posebno, ali mnogo više od toga.

"Od starta smo bili hrabri i nismo odustajali. Znali smo za šta radimo i uložili smo mnogo, mnogo energije i truda da se dokažemo i izborimo na tržištu. Cilj nam je bio da napravimo mjesto gdje mladi i kreativni ljudi mogu da pokažu šta znaju i da svi zajedno radimo na izazovnim projektima velikih brendova", kaže Danijel.

Danijel Tepšić

U tome su i uspjeli, jer Mania je postala baš to, a sad broji 25 mladih ljudi i radi sa najvećim klijentima. Posebna je čast biti dio agencije koja osvaja mnoge nagrade i priznanja za svoje radove, ali i to što su sa svojim kreativnim idejama dvije godine za redom učestvovali na najvećem takmičenju na festivalu u Kanu u kategoriji Young Lions.

"Nagrade i takmičenja nam nikada nisu bili imperativ. To je nešto što samo po sebi dođe, kao posljedica dobro odrađenog posla. Ipak, draže nam je kada se osvrnemo iza sebe i vidimo mnoge zadovoljne klijente koji se vraćaju iz godine u godinu i daju nam povjerenje da gradimo njihove brendove", kaže Danijel.

Izazov je bio i privući velike klijente i ubijediti ih u nove ideje u industriji koja kod nas i nije mnogo razvijena. Ipak, u Maniji kažu da se i to može postići, prije svega uz dobar tim i kvalitetno realizovan posao. Argumentovano branimo našu kreativu, poručuju momci-kreativci, dok čekaju na prestižnu, svjetsku nagradu.