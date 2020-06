Vaja Dujović za "Nezavisne": Kvalitet serije ne kvare ni mali budžeti

Krčiti put ka uspjehu u zemljama u kojima se u kulturni sektor ne ulaže previše sredstava, nije nimalo jednostavan posao, ali onima kojima je gluma životni poziv, a ne posao, ništa nije teško. Zna to i mlada glumica Vaja Dujović, koju je regionalna publika prvo upoznala u ulozi hrabre i požrtvovane Jovanke Čubrilović u seriji "Branio sam Mladu Bosnu".

Igrala je Dujovićeva i Krinku u "Jednoj letnjoj noći", a potpunu pažnju publike na svoj glumački talenat skrenula je sjajnim ulogama u serijama "Državni službenik" i "Vojna akademija 5".

Po završetku mjera koje su bile uvedene zbog pandemije virusa korona našla se na setu serije "Kralj", a u intervjuu za "Nezavisne" otkriva da je snimanje druge sezone "Državnog službenika" završeno, smatra da je čudan osjećaj privida normalnosti koji trenutno imamo, a ništa nije kao prije te iskreno govori o neizvjesnostima glumačkog posla.

NN: U trenutku kada se stvari polako vraćaju u normalu, očekuje se i nastavak snimanja filmova i serija, kako Vi gledate na ovu situaciju u kojoj smo se našli i imate li već neke projekte na kojima ćete uskoro početi da radite?

DUJOVIĆ: Čovek baš i ne zna kako da se postavi. Vraćamo se u normalu, a ipak je svuda oko nas neka socijalna tenzija. Treba biti obazriv, jer se još ne zna dovoljno o virusu i kako ćemo s njim živeti. Čekam nastavak serije "Lud, zbunjen, normalan", a od novih projekata jedino o čemu trenutno smem da govorim je serija "Kralj" u režiji Zdravka Šotre, čije snimanje je počelo pre neki dan. Igram rumunsku princezu Jelisavetu, sestru kraljice Marije. Jako me raduje što sam deo toga, igrati istorijske likove je uvek čast.

NN: Koliko Vas je cjelokupna situacija sa virusom korona pogodila, kako zbog nemogućnosti da radite posao koji volite, ali istovremeno i finansijski? Da li je bilo straha od onoga što će doći sutra?

DUJOVIĆ: Strah i neizvjesnost bili su prisutni, razume se, ali me je na neki čudan način tešilo to što znam da je ceo svet stao i da to osećanje delim sa celom planetom. Što se tiče posla, glumački posao je dosta i ovako neizvestan, pa mi to nekako nije najteže palo. Prvih dana mi je prijala pauza i vreme koje sam imala samo za sebe, a posle sam malo počela da strepim. Ono što jeste najčudnije je neki osećaj privida normalnosti koji se sada dešava, otkako se sve vraća polako u "normalu", a ništa nije kao pre, ali se nadam najboljem i verujem da ćemo uz još malko strpljenja svih nas ubrzo biti svedoci jednog velikog istorijskog događaja.

NN: Prva sezona serije "Državni službenik", u kojoj igrate jednu od glavnih uloga, bila je izuzetno popularna na našim prostorima. Rekli ste da ste scenario od 500 stranica pročitali za dva dana, istom brzinom je, izgleda, i publika gledala epizode. Kada bismo mogli da očekujemo drugu sezonu?

DUJOVIĆ: Tako je, verujte, bilo i sa čitanjem druge sezone. Završili smo snimanje u februaru i, pravo da vam kažem, i ja jedva čekam da vidim šta smo uradili. S obzirom na okolnosti, mislim da drugu sezonu možemo da očekujemo na jesen.

NN: Koliko se ova serija, negdje i po produkciji, ali i elementima scenarija, može porediti sa svjetskim produkcijama. Čini se da sada već uspješno pratimo ono što je u trendu?

DUJOVIĆ: I meni se čini da pratimo trendove i beskrajno mi je drago da ima dobrih serija, različitih žanrova, koje publici mogu da se ponude. "Državni službenik" je jedna od njih, sa jako ozbiljnom temom, pa sam baš srećna što sam deo nečega što bih kao gledalac i sama konzumirala. Apsolutno se može porediti sa svetskim produkcijama, a najveća vrednost je što ne možete da vidite po kvalitetu koliko su naši budžeti manji. Tu skidam kapu svim svojim kolegama i ispred i iza kamere.

NN: Koliko je bilo zahtjevno ući u lik poručnika Radmile Vurune u "Vojnoj akademiji 5", jeste li kroz snimanje mogli zaista nešto naučiti o vojsci i njenom sistemu funkcionisanja?

DUJOVIĆ: Mene je uloga Radmile Vurune "sačekala" na neki način. Ja sam išla na kastinge za ranije serijale i nikako se nešto nije uklapalo. Onda se desila jedna filmska situacija, gde sam ja izgovorila naglas u razgovoru sa drugom kako bih volela da igram nešto poput Lare Kroft, a dva dana kasnije su me zvali da mi ponude ulogu Radmile Vurune. Prvo sam mislila da me neko zeza. Uživala sam radeći na tom liku, s tom ekipom, beskrajno je bilo zanimljivo videti kako vojska funkcioniše. Na kraju, ime lika smo smislili reditelj i ja i čini mi se da se sve baš lepo poklopilo.

NN: U filmu "Branio sam Mladu Bosnu" igrali ste Jovanku Čubrilović, jeste li upoznati sa podatkom da se u Republici Srpskoj snima film "Veljko Čubrilović, srpski učitelj", kojim ovdašnji filmski radnici žele odati počast ovom čovjeku i spasiti ga od zaborava?

DUJOVIĆ: Ne, nisam znala za to! Zaista predivna vest. Znam puno o porodici Čubrilović, a imala sam i čast da upoznam unuke Veljka i Jovanke. Ljude poput Veljka Čubrilovića naši narodi ne smeju da zaborave.

NN: Posljednjih godina i u regionu se dešava hiperprodukcija kada su novi filmski i serijski projekti u pitanju. To je svakako pohvalno zbog glumaca i svih onih koji se bave kinematografijom, ali mislite li da se zbog toga može dovesti u pitanje kvalitet?

DUJOVIĆ: Dobro pitanje, na koje ja, iskreno, ne znam odgovor. Sigurno da može, ali sa druge strane, da bismo znali šta je dobro, moramo da znamo i šta nije. Prosto usled raznih okolnosti neke stvari ispadnu loše, bivalo je tako i pre hiperprodukcije. Pa nekako moram da zaključim da samo napornim radom, radom na sebi, odricanjima i davanjem maksimuma u datom trenutku možemo biti kolikotoliko mirni.