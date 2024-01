Večeras dodjela nagrade Zlatni globus, favoriti "Barbi" i "Openhajmer"

LOS ANĐELES - Popularna filmska nagrada u Holivudu “Zlatni globus” biće dodjeljena po 81. put večeras u hotelu Beverli Hilton na Beverli Hilsu, u Los Anđelesu.

Na listi nominacija vodi globalni fenomen "Barbi" Grete Gervig sa 10, a na drugom mestu je “Openhajmer” Kristofera Nolana sa osam nominacija.

Zlatni globus je, po pravilu, uvijek odlična prognoza i uvertira za Oskara, tako da mnogi dobitnici Globusa mogu biti i laureati nagrade Američke filmske akademije. Magazin "Varajati" je neposredno pre objavljivanja nominovanih za Zlatni Globus objavio članak u kome se navodi da se najviše očekuje od filma "Barbie" Grete Gervig, ostvarenja "Openhajmer" vizionara Kristofera Nolana, "Jadna stvorenja" Jorgosa Lantimosa, a da se visoko kotira i monumentalni ep od tri i po sata “Ubice Cvijetnog mjeseca” Martina Skorsezea, kao i "Anatomija pada" francuske rediteljke Žistin Trije.

Nominacije u 26 kategorija objavljene su početkom decembra, a prema konceptu uvedene su dvije nove - Najbolji blokbaster (najveća zarada filma na blagajnama) i Najbolja izvođenje u stend-apu.

Svaka kategorija sada ima po šest nominacija umjesto pet, a za njih glasa oko 300 filmskih novinara.

Od televizijskih serija prva na listi je "Succession" sa devet, a "The Bear" i "Only Murders in the Building" (igraju Stiv Martin, Selena Gomez, Martin Šort, gostuje i Meril Strip) imaju po pet nominacija.

Program ceremonije dodjele "Zlatnih globusa" vodiće komičar i glumac Džo Koj, što je objavljeno samo dvije nedelje prije same ceremonije.

