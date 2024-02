Vest o završetku serije "Kruna": Čitao sam kritike i proveo dva dana u krevetu

​Dominik Vest bio je vrlo uzrujan kada je čitao reakcije na posljednju sezonu serije Kruna, koja je nedavno emitovana.

Dominik Vest je u seriji prikazao princa Čarlsa u petoj i šestoj sezoni, u kojima je princezu Dajanu tumačila Elizabet Debicki.

Šesta sezona Netfliksove serije obuhvatila je trenutak Dajanine pogibije i naknadne probleme kraljice Elizabete II da održi britansku monarhiju relevantnom u 21. vijeku.

Vest je tokom emisije Today na radiju "BBC Radio 4" da se brinuo oko toga kako će živi članovi kraljevske porodice reagovati na seriju, naročito nakon optužbi da su neki prikazi "neosjetljivi".

"Nisam želio da im dodatno otežam živote, tako da me je to doticalo. Sve reakcije me brinu. Čitao sam recenzije i proveo dva dana u krevetu. Jesam osjetljiva duša i brinem oko toga šta ljudi misle", rekao je Vest.

Dominik Vest je dodao da je volio svoju ulogu princa Čarlsa, prije nego što je u međuvremenu proglašen za kralja Čarlsa, nakon smrti Elizabete II.

"Uživao sam u tome. Uživao sam da nosim tu odeću. Obožavao sam da vozim ta kola i da mi se ljudi klanjaju. To je predivno osjećanje. […] Ne odbija se scenario Pitera Morgana tako lako."

Međutim, on svakako nije želio da ostane predugo u ovoj seriji i ovoj ulozi.

"Pravo je olakšanje kad se vratim pozorištu i više ne moram da razgovaram o monarhiji", rekao je glumac, koji se uskoro pojavljuje u produkciji Pogled s mosta po tekstu Artura Milera, prenosi "Danas".

