Vestern "The Harder They Fall" otvoriće 65. BFI London Film Festival, koji se održava u periodu od 6. do 10. oktobra ove godine.

Glavne uloge u filmu tumače Džonatan Mejdžors, Zazi Bic, Redžina King i Idris Elba.

Reditelj ovog vesterna je Džejms Semjuel, kome je to drugi dugometražni igrani film u karijeri, i to drugi vestern. Prethodni je bio "They Die by Dawn" iz 2013. Godine, piše B92.