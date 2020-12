Video Turističke organizacije RS osvojio prestižno priznanje u Beču

Međunarodni komitet turističkih filmskih festivala (CIFFT) proglasio je najbolje turističke filmove u 2020. godini. Video turističke organizacije Republike Srpske "Nothing much but much more" osvojio je Grand Prix u kategoriji Promocija turističke destinacije - regija.

Ovaj "Festival nad festivalima" - The Grand Prix CIFFT, jedna je od najprestižnijih nagrada u industriji turističkog video marketinga.

Održava se već 33 godine u gradu muzike Beču, a ove godine je proglašenje pobjednika održano online direktno iz Belvedere palate.

Dvorac Belvedere u Beču, veličanstvena barokna građevina, dom je nekih od najvrijednih austrijskih umjetničkih kolekcija kao što su djela Gustava Klimta, Egona Šilea, Oskara Kokoške…

Tokom godine na festivalima se takmičilo više od 3500 video zapisa iz više od 130 zemalja.

Učesnici festivala treba da postignu najveći broj nagrada kod člana festivala i osvoje dovoljno bodova da dostignu prva 3 mjesta u nekoj od šest tematskih kategorija CIFFT-a.

Kategorije su slijedeće: Promocija turističke destinacija - zemlja, Promocija turističke destinacije - regija, Promocija turističke destinacije- grad, Promocija turističke usluge, Promocija turističkog proizvoda i Nezavisni turistički video.

Filmovi koji su osvojili prva tri mjesta u svakoj tematskoj kategoriji dobili su prestižnu titulu najboljeg svjetskog turističkog filma 2020.