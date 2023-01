Vidović za "Nezavisne": Iz rata smo izašli grublji i spremniji na surovost života

"Oluju" sam, nažalost, istraživao prisustvom u nesrećnim meridijanima gdje su se užasi dešavali, tako da je u suštini moje istraživanje veoma lično i iz prve ruke.

Kada sam počeo da radim na filmu, onda sam se malo bavio baš tim stvarima. Gledao sam ispovijesti i svjedočanstva ljudi koji su nastradali u "Oluji", kako bi se što više približio toj situaciji. Najviše sam ipak radio na svojim likovima.

Rekao je ovo u razgovoru za "Nezavisne" filmski, pozorišni i televizijski glumac Zlatan Vidović, nakon beogradske, a prije banjalučke premijere filma "Oluja", koja je zakazana za 26. januar.

Jedan od najtraženijih glumaca Republike Srpske u ostvarenju reditelja Miloša Radunovića tumači braću blizance - jedan je sveštenik, a drugi vojnik francuske Legije stranaca koji traži brata.

"Bilo je glumački veoma teško iznijeti ove uloge, jer se radi o dva dijametralno različita lika. Zahvalan sam što sam dobio priliku da istovremeno tumačim dva lika - to je situacija koja se rijetko može sresti u bilo kojoj kinematografiji. Najveći utisak tokom ovog izazova je na mene ostavilo to što sam nekako izletao iz dana u dan, ulazio čas u dušu jednog, čas u dušu drugog lika. Ostavilo je to veoma jak utisak na mene", kazao je Vidović o filmskom ostvarenju koje pripovijeda priču o ljudima koji nisu bili spremni na razmjere katastrofe koja će ih pogoditi u devedesetim - od protjerivanja sa ognjišta do stradanja i smrti.

NN: Koliko je emotivno teško igrati ovakve uloge, doživite li određene promjene u sebi koje ostave ožiljke na duši?

VIDOVIĆ: Naravno da je emotivno teško igrati ovakve uloge. Treba puno vremena da se uđe u čitav taj sklop okolnosti u kojem se nalaze vaši likovi, da dočarate njihove karakterne osobine i emocije. Poslije tako teških priprema takve uloge na glumca ostave veliki trag. Ali to nije samo trag tuge i žalosti. Nekako je i trag iskustva, nečega lijepog i katarzičnog. Koliko god da je teško, toliko je i zahvalno igrati tako teške uloge.

NN: Roditelj ste. Kako gledate na ono što su proživjeli ljudi koji su sa djecom morali da napuštaju svoja ognjišta tokom "Oluje"?

VIDOVIĆ: To je nešto najstrašnije što se čovjeku može dogoditi. Da mora da ode sa svog ognjišta, sa zemlje svojih predaka. Pogotovo kada imate malu djecu i morate s njima sve da napustite. Napuštate djetinjstvo, cijeli život, prijateljstva, poznanstva, prve emocije i zaljubljivanja, tuge, radosti. To je jedna od najtežih stvari koje se čovjeku može dogoditi u životu.

NN: Bili ste dijete dok se u BiH odvijao građanski rat, koliko su Vas ta dešavanja kasnije odredila kao osobu?

VIDOVIĆ: Na sve nas je trag ostavio nesrećni rat na ovim prostorima, svi smo iz njega izašli malo grublji i spremniji na surovosti koje nam život daje. Nekako smo spremniji za borbu. Opet je ostalo nekog lošeg emotivnog traga pošto smo bili suočeni sa svim tim užasima i tragedijama. To nas je poprilično postaralo i nanijelo štetu našim dušama.

NN: Dobijate uglavnom glumački teške uloge, zašto je to tako?

VIDOVIĆ: Ne bih rekao teške, dobijam baš zahvalne uloge. Teške su okolnosti i situacije u kojima se likovi koje igram nalaze. Za glumca to jesu najteže uloge, ali i najzahvalnije, jer poslije njih mnogo raste glumački habitus. Dobro brusite svoj zanat, oštrite svoja čula na tako teškim stvarima. Kasnije je sve lakše i lakše. To je odlična kondicija za glumca. Ne znam zašto dobijam teške uloge. Valjda me reditelji vide u takvim likovima i karakterima pa mi daju povjerenje da odigram takve uloge.

NN: U kakvim filmovima i serijama želite da igrate u budućnosti, koji žanrovi Vas privlače da se oprobate?

VIDOVIĆ: U suštini mi žanr nije bitan, uživam u svim žanrovima. Kod biranja uloga najbitniji mi je scenario. Da li je on dobar, postoji li mjesto za razradu i radnju na njemu i da li uživam dok ga čitam, to su najbitnije stvari. Drugo po redu je ekipa koja radi projekat. Tim i scenario su osnovi za dobar rezultat. Bez toga teško da može.

Na čemu trenutno radite, kakvi su Vam planovi?

VIDOVIĆ: Trenutno radim drugu sezonu serije "Pevačica". Upravo smo počeli snimanja, to će trajati naredna tri mjeseca. Poslije toga imam još jedan ili dva filma u dogovoru i jednu seriju na jesen. Imam mnogo posla. Očekuju me premijere filmova "Usekovanje" u februaru i "Ovuda će proći put" u martu. Ima puno lijepih stvari. Negdje na proljeće bi takođe trebalo da izađe film, a poslije toga i serija "Liberta".

Kada se strahote zaborave, događaju se nove

NN: Oko filma "Dara iz Jasenovca", gdje ste tumačili lik Darinog oca, diglo se mnogo prašine. Svjetski poznati sajt IMDB čak je ukinuo glasanje za ocjenjivanje ovog filma. Kako na to sve gledate?

VIDOVIĆ: To su neke teme koje će uvijek izazivati kontroverze, prepucavanja i mržnje. Mislim da zaista o takvim temama moramo da pričamo. Ako mi nećemo, niko drugi neće. Ako niko drugi ne priča, onda će se takve strahote zaboraviti. Kada se strahote zaborave, onda nam se ponovo događaju nove. Uprkos svim tim kontroverzama, neslaganjima, polemikama i mržnjama, ovakvi filmovi su veoma značajni.

Razočaran Srbijom, pohvale Hrvatskoj

NN: Poznati ste kao neko ko voli fudbal, koji ste dugo i trenirali. Kakvi su Vaši utisci nakon nedavno završenog Svjetskog prvenstva?

VIDOVIĆ: Bilo je čudno što se ovo Svjetsko prvenstvo odvijalo u neuobičajenom terminu, reprezentativna fudbalska prvenstva pratimo ljeti. Lionel Mesi je konačno uspio da uzme "Zlatnu boginju" koju su mu svi osporavali. Drago mi je zbog toga, jer je on jedan od najvećih igrača u istoriji ove igre. Razočaran sam učinkom reprezentacije Srbije, kao i svi navijači. Nisam očekivao da ćemo ispasti u grupi, imali smo odlične rezultate u kvalifikacijama, hemiju u ekipi, Dragana Stojkovića Piksija kao selektora. Zaista je za mene sve došlo kao jedno veliko iznenađenje. Pohvalio bih selekciju Hrvatske, koja je napravila ogroman uspjeh i pokazala da drugo mjesto na prethodnom prvenstvu nije slučajnost, nego plod dugotrajne strategije, rada i pametnog biranja igrača i trenera od strane fudbalskog saveza.