Vidović za "Nezavisne": Ne zanosim se nagradama, služe mi kao putokaz

Banjalučki glumac Zlatan Vidović nagrađen je za sporednu mušku ulogu u novom filmu "Lihvar" reditelja Nemanje Ćeranića, na ovogodišnjem 15. Mostar film festivalu (MOFF), koji je u ponedjeljak naveče svečano zatvoren na sceni "Hrvatskog narodnog kazališta".

"Blekac Blečić je kontroverzni biznismen iza kojeg stoji beskrupulozni kriminalac s kojim je glavni junak, Mundir, u direktnom međuodnosu iz kojeg želi da izađe. Zlatan Vidović je pokazao široku paletu glumačkih rješenja u dočaravanju lika negativca, kojeg nije uvijek, na prvu loptu, moguće prepoznati kao veliko zlo", naveo je žiri u svojoj odluci.

Vidović je za "Nezavisne" rekao da su nagrade uvijek dobra potvrda da je čovjek na dobrom putu.

"To znači da to što radite ipak neko vrednuje, nešto vrijedi, i meni nagrade služe isključivo kao podstrek. Ne zanosim se mnogo nagradama, do sada sam ih imao nekoliko u svojoj karijeri. One meni služe samo kao znak da sam na dobrom putu i jako mi je drago što je moja filmska karijera preuzela primat u posljednje vrijeme i sve više sam nekako na filmu i TV-u. To je medij koji tek polako i postepeno otkrivam", izjavio je Vidović.

Kako kaže, uloge negativaca su uvijek izazovnije jer nada se da svaki čovjek prirodno u sebi ima više pozitivnog i dobrog, nego negativnog i lošeg.

"Veliki izazov je bio obojiti ovakav lik, a ja sam se trudio da ga ne prikažem skroz crno-bijelog, kao i inače što radim sa svim svojim likovima i ulogama. Pokušavao sam da u njemu nađem neku ljudskost i šarm. Ipak, svako od nas je prošao kroz razne okolnosti i niko ne zna zbog čega je taj čovjek takav kakav jeste i šta ga je to formiralo. U ulogu Blekca sam pokušao da ugradim neki šarm jer svi mi znamo da je zlo jako zavodljivo", rekao je Vidović.

Ovaj film je za Vidovića poseban, a izdvaja ga i činjenica da je prvi film koji je nastao nakon teškog perioda pandemije virusa korona u Srbiji.

"Počeli smo ga raditi prije korone pa je ona prekinula snimanje. Nastavili smo poslije, a film je urađen za veoma kratko vrijeme i sa veoma skromnim budžetom. Postigao je nevjerovatan uspjeh i ima posebno bogat festivalski život, na čemu bi mu pozavidjeli filmovi sa mnogo većim budžetom. Vjerujem da je pred rediteljem Nemanjom Ćeranićem svijetla budućnost, to je mladi čovjek i reditelj koji mnogo obećava i već sada se čulo za njega u cijelom regionu. Drago mi je da smo zajedno sarađivali i znam da ćemo nastaviti i u narednom periodu sa saradnjom", pojasnio je Vidović.

Danas Vidovića publika najčešće povezuje sa ulogom Bojana u aktuelnoj seriji "Pevačica".

"Serija sada zaista ima veliku gledanost i mnogobrojnu publiku, a prije 'Pevačice' nerijetko su me povezivali sa ulogom Mileta Ilića u filmu 'Dara iz Jasenovca'. Naravno, tu je i Blečić iz 'Lihvara'. U posljednje vrijeme, u posebnom vođstvu je Bojan iz 'Pevačice', jer prosto to je lik kojeg su mnogi zavoljeli, sjajno napisan lik i osjećam čast i privilegiju jer sam imao priliku da ga baš ja predstavim i tumačim. Na proljeće nastavljamo sa snimanjem druge sezone, čemu se posebno radujem", zaključio je Vidović.