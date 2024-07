Vigo Mortensen otkrio da li se vraća ulozi Aragorna?

Zvijezda Gospodara prstenova, glumac Vigo Mortensen koji je tumačio Aragorna, otvorio je pitanje povratka svojoj legendarnoj ulozi usred vijesti da je "Lov na Goluma" 2026. dobio zeleno svijetlo.

Jedna od omiljenih trilogija na svijetu Gospodar prstenova završila se 2003. godine, međutim, uslijedila je serija filmova Hobit (2012-2014.) i TV serija Gospodar prstenova: Prstenovi moći koja je počela 2022. godine.

I spin-off će se takođe nastaviti, sa filmom Gospodar prstenova: Rat Rohirima koji će biti objavljen kasnije ove godine i serijom sa Golumom na čelu koju je potvrdio Warner Bros.

Ali šta jedna od zvijezda originalne franšize misli o samom povratku u Srednju Zemlju, čak i ako se tu unese malo tehnologije za smanjenje starenja da bi sve funkcionisalo?

Predstojeće izdanje, koje je zasnovano na knjigama J. R. R. Tolkina, dešava se 183 godine prije kultne trilogije, usredsređeno je na legendarnog kralja Rohana Helma Hamerhenda i podrazumijeva povratak originalne glumice iz Dvije kule – Mirande Oto, koja će ponovo igrati svoju ulogu Eovin.

S druge strane serija filmova Gospodar prstenova: Lov na Goluma će se usredsrediti na originalnog glumca Goluma Endija Serkisa, koji ne samo da će glumiti u njemu već će i režirati, sa rediteljem Piterom Džeksonom i njegovim partnerima.

Unilad je ovim povodom pitao legendarnog Viga Mortensena da li planira povratak u predstojaće spin-off-ove?

Na pitanje da li bi se vratio TV seriji ili filmskoj adaptaciji Tolkinovog djela ako bi to značilo uključivanje tehnologije za brisanje starenja – kao što je digitalno uređivanje slike, korišćenje kompjuterski generisanih slika ili vještačke inteligencije (AI) – Mortensen je rekao: „Vrlo moguće, da.“

„Volio bih da vidim kako će prilagoditi tu priču“, nastavio je. „Ako neko može to da uradi onda je to Piter Džekson. Ono što je stvorio sa svojim timom i dalje se prilično dobro drži većim dijelom 20 godina kasnije, tako da ako bi to neko mogao da uradi zaista dobro…“

Mortensen je skeptičan kada je riječ o vještaškom podmlađivanju na ekranu: „Znate, to su uradili u Ircu, nisam bio lud za tim.“

Irac je koristio tehnologiju da pretvori Roberta De Nira, Al Paćina, Džoa Pešija u mlađe verzije sebe tokom cijelog filma bio je tehnološki impresivan – ali je gledaoce ostavilo podijeljenim.

Jedan korisnik Tvitera je rekao: „Gledanje Irca. Stvar sa starenjem je toliko nepotrebna i čak ni ne funkcioniše. Još uvijek izgleda i kreće se kao starac. Nikada nisam vidio da neko tako nježno tuče ljude.“

Vigo je kazao kako postoje određeni uslovi koji bi morali da budu ispunjeni da bi on bio u potpunosti uključen ako se vrati u svijet LOTR-a sa ugradnjom tehnologije za uklanjanje starenja.

„Ako to mogu da urade na način koji je nekako besprekoran i funkcioniše – naravno. Mislim, bio bih otvoren za to. A ako bi neko to mogao da izvede, to bi bio Piter Džekson“, prenosi RTCG.

