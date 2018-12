Vil Smit u filmskoj adaptaciji "Aladina"

​Vil Smit se pojavio na naslovnici časopisa "Entertainment Weekly" obrijane glave rame uz rame sa još dvoje glumaca iz filma koji tek treba da se nađe u bioskopima.

Radi se o filmskoj adaptaciji "Aladina" u kojem Smit igra duha iz lampe.

Režiju filma potpisuje Gaj Riči, Mena Masud igra glavnu ulogu Aladina, a princezu Jasmin glumica Naomi Skot. Film će se pojaviti u bioskopima 24. maja 2019 godine.

"Bio sam prestravljen što ću glumiti duha nakon što je to uradio pokojni Robin Vilijams. Ali, našao sam svoj fazon za koji sam siguran da će se dopasti publici. Siguran sam da je ovo najbolje filmsko iskustvo koje sam imao u cijeloj svojoj karijeri. Hoću reći, radio sam sa dosta filmskih studija i bio sam zadovoljan, ali Dizni baš zna šta radi. Radio sam sa spektakularnim timom ljudi koji su se odlično udružili i napravili neverovatnu priču", rekao je Smit, dodajući da je film divan, te da jedva čeka da ga publika pogleda.

A whole new world. Check out the exclusive first look at Disney’s #Aladdin on the cover of the newest issue of @EW! https://t.co/uz8VcexLGS pic.twitter.com/VnQxM6K1Eq