Virus korona poremetio i Bonda – premijera tek u novembru!

​Obožavaoci čuvenog agenta 007, tražili su da se pomjeri početak prikazivanja filma "Nema vremena za umiranje", te da zdravlje mora biti na prvom mjestu kako se virus korona širi svijetom. Producenti prihvatili prijedlog i odložili premijeru sedam mjeseci!

Novi termin za premijeru i ulazak u bioskope najnovijeg nastavka filmskog serijala o Džejmsu Bondu pomjeren je sedam meseci, potvrdile su producentske kuće MGM i Universal, prenosi RTS.

Posljednje ostvarenje u kojem će Danijel Krejg igrati najpoznatijeg tajnog agenta trebalo je da krene u pohod na bioskope 2. aprila, a 31. marta bilo je planirano da se u londonskom Rojal Albert holu okupe glumačke zvijezde zbog svjetske premijere.

Novi datum premijernog prikazivanja u Velikoj Britaniji je 12. novembar, dok će film "Nema vremena za umiranje" u Ameriku stići gotovo dvije nedelje kasnije – 25. novembra.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd