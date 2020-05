Više od 100 filmova na globalnom festivalu "We Are One"

SARAJEVO - Više od 100 filmova po izboru selektora 21 vodećeg filmskog festivala iz više od 35 zemalja svijeta, uključujući i Sarajevo film festival, biće na programu prvog globalnog online filmskog festivala "We Are One", koji počinje u petak.

Ovim desetodnevnim digitalnim događajem odaje se priznanje umjetnicima iz svih dijelova svijeta, a u centar pažnje stavljaju se filmovi koji mogu proizvesti promjene i produktivno povezati globalnu publiku.

Festival je okupio neke od najtalentovanijih svjetskih umjetnika, naratora i selektora u želji da tokom pandemije kovid-19 ljubiteljima filma pruži zabavu i utjehu, a organizacijama koje se bore protiv ovog globalnog zdravstvenog izazova podršku. Festival će se u potpunosti održati na YouTube kanalu YouTube.com/WeAreOne u periodu od 29. maja do 7. juna.

"Festivali su mjesta povezivanja, okupljanja i dijeljenja. Sada, više nego ikad, to su ključne stvari za obnovu društvenog kapitala, preispitivanje postojećih modela filmske produkcije i oblikovanja naše zajedničke budućnosti. Festivali su mjesta koja nam omogućavaju da zajedno odlučimo gdje želimo ići i da pokažemo da smo svi dio iste cjeline - jedno. Sretni smo što smo dio zajedničkog projekta 'Tribece', YouTubea i svjetskih filmskih festivala i što publici širom svijeta možemo predstaviti filmove regionalnih i svjetskih autora koji su nastali u Sarajevu. Nadamo se da ćete uživati i da ćemo se uskoro opet vidjeti na festivalima i u kino-salama", izjavili su Mirsad Purivatra i Jovan Marjanović u ime Sarajevo film festivala.

Globalni filmski festival "We Are One" biće domaćin i nekolicine strukturiranih razgovora, kako onih izvučenih iz arhive, tako i potpuno novih, koji će gledaocima omogućiti da se prisjete značajnih trenutaka iz istorije filma.

Između ostalog, biće prikazani razgovori Fransisa Forda Kopole sa Stivenom Soderbergom te razgovori sa Giljermom del Torom i Kler Denis.

"Izuzetno smo uzbuđeni što ćemo svijetu ove sedmice predstaviti rezultat zajedničkih napora naših partnerskih festivala i YouTubea", izjavila je Džejn Rozenthol, suosnivačica i glavna izvršna direktorica međunarodne medijske kompanije "Tribeca Enterprises" i Tribeca film festivala, u čijoj se organizaciji festival i održava.

"Jedna od divnih osobina filma i drugih vizuelnih sadržaja jeste njihova sposobnost da pričaju priče i povezuju gledaoce, bez obzira na to gdje gledaoci žive i odakle dolaze. Taj fenomen već godinama pratimo na YouTubeu, ali naročito danas, kada ljudi osjećaju potrebu da ostanu povezani i da se zabave", izjavio je Robert Kincl, glavni poslovni direktor YouTubea.