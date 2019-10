Više od 90 filmova na Tuzla film festivalu

TUZLA - Prikazivanjem filma "Taxi Blues" Miroslava Stamatova u subotu veče je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli svečano otvoren 8. Tuzla film festival.

U narednih osam dana biće prikazano više od 90 filmova u pet kategorija, odnosno dugometražni, animirani, kratki, dokumentarni film i Future generation short films.

Na ovogodišnji festival južnoslavenskog filma stiglo je oko 1.000 filmova, od kojih je žiri odabrao više od 90 koji će biti prikazivani u salama Bosanskog kulturnog centra, Narodnog pozorišta Tuzla i kina "Kaleidoskop".

Kada je prije osam godina pokrenut festival, svi su bili skeptični, međutim danas je priča drugačija, prisjeća se Boris Balta, direktor festivala.

"Stekli smo povjerenje poznatih ličnosti i uspješnih producenata i reditelja s prostora Balkana i kao što ste mogli vidjeti u proteklih sedam godina skoro smo ispunili kvotu svih najpoznatijih na našem prostoru. Trudićemo se da to održavamo do desete godine, onda ćemo vidjeti da li ćemo uvoditi neke promjene", izjavio je Balta.

Od osnivanja dio festivala je glumac Nikola Kojo, koji je rekao da kvalitet festivala zavisi od kvaliteta života u regiji, ali i od kvaliteta prikazanih filmova.

"Ovaj festival je dovoljan i dobro je da ostane tako, u odnosu na to kakva nam je produkcija, bijedna kultura i kinematografija na cijelom prostoru bivše Jugoslavija", smatra Kojo.

Nagradu za životno djelo organizator je ove godine odlučio dati Zijahu Sokoloviću, glumcu koji iza sebe ima pet decenija bogatog i kvalitetnog rada.

"To je lijep dokaz da je nešto bilo i da je to neko gledao, ostalo mu u sjećanju i sada se pretvorilo u stvarnost. To je izuzetno lijepo", rekao je Sokolović.

Prilikom primanja nagrade poručio je da je to nagrada svih onih koji ga gledaju 50 godina.

Osim nagrade "Vila TFF-a", koja će biti dodijeljena u svim kategorijama, biće dodijeljena i nagrada za scenario i produkciju.

Za poseban doprinos u razvoju kulture i umjetnosti Tuzle nagradu je dobila Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i sporta. Organizatori nastoje svake godine u festival ugraditi neke novitete. Ove godine to je "Kids Tuzla film festival", koji je namijenjen mališanima, a jedan od noviteta je i filmska naučna konferencija.