"Vitez sedam kraljevstva" prednastavak "Igre prijestola" donosi prvi pogled na set (FOTO)

Druga sezona prednastavka "Igre prijestola", "Kuća zmaja" možda je upravo premijerno prikazana, ali to nije spriječilo HBO da proširi istoriju Vesterosa sljedećom nadolazećom prednastavak serijom "Vitez sedam kraljevstva: Vitez živice".

Objavljena je prva fotografija serije zajedno s više vijesti o glumcima.

Na slici je Piter Klafi (Bad Sisters) kao Ser Dankan Visoki, poznatiji kao Dank.

Serija se temelji na novelama Džordža R.R. Martina, "Vitez sedam kraljevstva" koja prati njega i njegovog mladog štitonošu Ega, kojeg glumi Dekster Sol Ansel, dok putuju Vesterosom, čuvajući tajnu o Egovom pravom identitetu, prenosi "FlickeringMyth".

Set a century before #GameOfThrones, the new @HBO Original drama series, A Knight of the Seven Kingdoms, is now in production. Coming soon to @StreamOnMax. pic.twitter.com/CS7tX7iND2