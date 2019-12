Vojin Ćetković: Bio vam je potreban odmor od mene

Glumac Vojin Ćetković ostvario je zapaženu ulogu u RTS-ovoj seriji 'Grupa', za koju kaže da nosi posebnu poruku. Karijeru na televiziji, Ćetković je počeo takođe na RTS-u u seriji 'Porodično blago'. Trenutno sabira utiske sa upravo završenih snimanja tri serije i jednog filma.

TV serija Grupa šalje posebnu poruku gledaocima, posebno onima koji su u ulozi roditelja, ali i mladima, odnosno – dejci.

"„Ja sam slučajno došao do podatka da je serija Grupa bila najgledanija za gledaoce od 15 do 25, 30 godina. Znam i da je serija bila najgledanija na svim televizijama i to me je vrlo začudilo. Ja sam očekivao da se mi ovde više obratimo roditeljima i da će oni više gledati seriju ali sam naišao na reakciju pojedinih ljudi, roditelja, da nisu mogli da gledaju, da im je bilo jako teško", rekao je Vojin Ćetković.

Glumac kaže da je stekao utisak da je onima koji su roditelji, bilo teško da gledaju kako žive djeca koja su uhvaćena u kandže kriminala.

"Na nama je bilo da prikažemo i ukažemo na problem. E sad, ko će naučiti taj će naučiti, ko neće – neće", rekao je Ćetković.

Inače, Vojinova „glumačka priča“ počela je na RTS-u. Doživio je slavu sa serijom Porodično blago. Podsjećajući se te serije, u kojoj je glumio sa 27 godina, Ćetković je rekao da ga je, poslije jedne scene sa Draganom Nikolićem, upravo Nikolić pitao da li bi tumačio lik Maneta u Zoni Zamfirovoj.

Međutim, kako ističe, umije da mu bude teško kada gleda Porodično blago, zbog kolega, glumaca kojih više nema.

Ćetković je inače upravo završio snimanje tri serije i filma "Nije loše biti čovek", Dušana Kovačevića.

"Nisam jedno vreme radio. Bio mi je potreban odmor a i potreban je bio i vama odmor od mene“, rekao je Vojin naglasivši da glumački posao umije da bude „stihijski, i da posla ili ima previše ili ga nema uopšte“.

Kada je riječ o biranju uloga, glumac je istakao da, što je stariji, više bira ekipu, odnosno reditelje i glumce, sa kojima radi.