Film "Vojna akademija 5" premijerno je prikazan u banjalučkom bioskopu "Cineplexx Palas". Projekciji u punoj sali banjalučkog bioskopa su prisustvovali režiser ovog ostvarenja Dejan Zečević, kao i glumci Đorđe Stojković, Vaja Dujović, Dragana Dabović, Ivan Mihailović, Slaven Došlo i Bojan Perić.

Režiser Zečević ističe da je prošlo devet godina kako se ekipa aktivno bavi projektom "Vojna akademija" i da se niko od učesnika nije nadao da će projekat postići toliku popularnost.

"Svakako to ima svojih prednosti i mana, ta količina vremena sezona i filmova. Interesatna je ta potreba da smislite nešto što će biti na tragu onoga što publika voli i svaki put se trudite da nešto i promenite. Godine rade svoje, naši su junaci sazrevali i bavili smo se drugačijim sudbinama, drugačijim životnim okolnostima. Stizali su i novi junaci, imali smo zanimljivih situacija. Meni je drago što smo u jednom trenutku dobili nove kadete, a publika je zavolela ove stare. Novi su trebali da se izbore za svoju publiku i to je bio zanimljiv zadatak. Mislim da smo u tome i uspeli", rekao je Zečević.

On je dodao da se jasno vidi da publika voli ovaj projekat, te da ta ljubav daje posebnu odgovornost njemu i glumcima.

"Osećate neku vrstu odgovornosti i da je 'Vojna akademija' važnija od svih nas. Trudimo se, uvodimo nove likove i donosimo nove sudbine, i ovaj projekat ne može da se svrsta u jedan žanr. Mi uvek mislimo da je kraj i svaku sezonu i film završimo tako što prikažemo kao kraj, ali opet ostavimo prostora za nastavak", dodao je Zečević.

Glumac Slaven Došlo je istakao da je zahvaljujući ovom serijalu stekao priliku da pojam vojske posmatra iz drugačijeg ugla.

"Nisam nikada mislio da vojska može biti naročito zabavna, ali stvarno se sjajno zabavljamo i mislim da smo napravili jedan fin film. Ovaj film prikazuje jednu solidarnost koja nam fali u našim životima. Recimo, nisam znao pre nego što sam počeo da snimam, ali ti kadeti se tako međusobno pomažu i to zajedništvo je nešto jako lepo da se vidi u odnosu na neke druge sadržaje. Radnja predstavlja paralelno više likova pa je onda i gledaocu lakše da odabere lik koji mu karakterno najviše odgovara i koji mu je sličan", zaključio je Došlo.

Kako je ostvarenje "Vojna akademija 5" nastavak serijala koji traje punih osam godina, tako i glumci priznaju da su i oni zajedno sa serijom i filmom sazrijevali.

"Mislim da to i jeste osnov ovoga što radimo, jer mi smo tu osam godina. Osnovni izazov je bio da svaki put publici donesete nešto novo. Naravno, kako godine prolaze, tako i naši likovi odrastaju i to su već zreli ljudi, a tako su se i naši problemi promenili iz onih bezbrižnih dečjih do sada problema odraslih ljudi. Došli smo do toga da ni mi više nismo toliko mladi. Kada putujemo s filmom, mi vidimo publiku i zapamtimo te neke likove i vidimo da to više nisu deca, već da su to ljudi, a i dalje su uz našu seriju i našu priču", zaključio je glumac Bojan Perić, koji u ovom filmu tumači lik kapetana Stošića.

Tvorci su dodali da je "Vojna akademija 5" uzela nekoliko linija priče, ali da to ne znači da su sve scene u samom filmu.

"Sezona televizijske serije traje 10 sati, a ovo na filmu je predstavljeno u dva sata. Dakle, osam sati nečega nema u filmu i biće to povod da se pogleda i serija, ali smo se potrudili da napravimo film koji će funkcionisati kao celina. Imamo mnogo glavnih junaka koji nisu u filmu, ali su u seriji", poručio je režiser Zečević.

Anegdote koje su pratile snimanje

Kako su serija i film "Vojna akademija" doživjeli veliku popularnost u Srbiji i regionu, tako su i glumci prošli brojne anegdote s publikom.

Dejan Zečević: Kada je lik Ris poginuo u trećoj sezoni, sve televizije su zvale glumca Radovana Vujovića da gostuje da bismo pokazali gledaocima da je živ.

Bojan Perić: Na kraju onog prvog dela kada moj lik ima saobraćajnu nesreću, roditelji su se slikali sa mnom da bi pokazali deci da sam živ i zdrav.

Ivan Mihailović: Kada smo snimali svadbu Klisure, ljudi statisti na setu koji su predstavljali svatove mislili su da se Klisura stvarno ženi i svi su se radovali i čestitali mi.