Voljeli ste film "Sam u kući"? Stiže parodija "Sam i naduvan"

Glumac Rajan Rejnolds počinje da snima film "Stoned alone", koji će biti parodija na dječiji film s početka devedesetih godina prošlog vijeka. Sama najava izazvala je veliko interesovanje publike koja jedva čeka da vidi protagonistu "Deadpoola" u novoj komičnoj ulozi.

Priča, naime, prati mladića u dvadesetim godinama koji puši marihuanu. Nakon što se previše opustio, on propušta let za skijanje i ostaje kod kuće.

Ubrzo umišlja da mu neko provaljuje u kuću. Međutim, priča ima neočekivani obrt.

Neko zaista pokušava da mu upadne u kuću. Tada on počinje da tjera lopove maštovitim zamkama, baš poput malog Kevina u filmu iz devedesetih.

Kako piše Dedlajn, društvene mreže su već preplavljene komentarima oduševljenja, pa se čini da bi Rejnolds mogao da ima pravi hit.

Ryan Reynolds is producing, and potentially starring in, a 'Home Alone' re-imagining titled, 'Stoned Alone' pic.twitter.com/Kc8AcsRyAH