Vraća se serija koja je proslavila Vila Smita

A little smooth jazz from none other than Will Smith #freshprinceofbelair #freshprince #fresh #willsmith #carlton #ashley #hilary #auntviv #unclephil #banks #djjazzyjeff #jazz #smoothjazz #jazz #smooth #sax #saxophone #priorities #shredding #willsmith #fresh #freshprince

A post shared by Fresh Prince Of Bel Air (@freshprinceofbel.air) on Jul 31, 2017 at 8:13pm PDT