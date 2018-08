Vrijeme je za crnog agenta 007!

Idris Elba bi mogao da bude novi Bond!, najavila je producentkinja Barbara Brokoli, dodavši da je došlo vrijeme da "tamnoputi glumac dobije tu ulogu".

Reditelj Antoan Fuku se složio sa njom, jer im prvenstveno treba osoba koja tu ulogu fizički može da iznese.

"Idris to ima, u top formi je", kaže ona, a prenosi mondo.rs.

Danijel Kreg je prvi put igrao Džejmsa Bonda 2006. godine u "Kasino Rojalu", potom dvije godine kasnije u "Quantum of Solace", zatim 2012. u "Skyfall" i 2015. u ostvarenju "Spectar".

Glumac je najavio da će i peti put biti Bond, ali da će to najverovatnije biti posljednji film koji će snimiti na tu temu.

Danijel je treći najstariji glumac koji je igrao Bonda. Šon Koneri je specijalnog agenta igrao sa 53 u "Never Say Never Again" i Rodžer Mur koji ga je igrao sa 57 godina u "A View To Kill".

Najnoviji film o Bondu, "Bond 25" režiraće Deni Bojl. Film će imati premijeru 8. novembra 2019.