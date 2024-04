Vudi Alen: Sva romansa filmskog stvaralaštva je nestala

​Američki režiser Vudi Alen (88), koji je ranije najavio povlačenje iz filmskog stvaralaštva, izrazio je nezadovoljstvo trenutnim stanjem u bioskopskoj distribuciji, napominjući da se "tradicionalna dugovječnost filmova" u bioskopima značajno smanjila tokom godina, kao i da je sva romansa filmskog stvaralaštva nestala.

"Distribucija više nije ono što je bila. Sada je distribucija dvije nedjelje u bioskopu i to je to. 'Eni Hol' je igrala u filmskim kućama u Njujorku nešto više od godinu dana. Bio bi u jednom pozorištu šest, sedam mjeseci, a onda bi ga neko pokupio i to bi stajalo još nekoliko mjeseci. Cijeli posao se promijenio, i to ne na privlačan način. Sva romansa filmskog stvaralaštva je nestala", rekao je proslavljeni režiser u intervjuu za "Air Mail".

On je rekao da nije siguran u pogledu svoje budućnosti u filmskoj industriji, nakon što je u SAD prikazan njegov najnoviji film "Udar sreće", erotski triler na francuskom jeziku snimljen u Francuskoj.

"Nemam problem s tim, ali ne želim da moram da skupljam novac. Smatram da je to naporno. Ali ako se neko pojavi i kaže da želi da podrži film, onda bih to ozbiljno razmotrio. Vjerovatno ne bih imao snage da kažem ne, jer imam toliko ideja", istakao je kontroverzni režiser.

"Udar sreće" je Alenov 50. dugometražni igrani film i koji je suočen sa teškoćama u prikazivanju u američkim bioskopima nakon premijere na Venecijanskom filmskom festivalu 2023. godine, gdje je naišao na topao prijem.

Od pokreta #MeToo, Alen je Holivud efektivno ucjenjivao zbog optužbi da je seksualno napao svoju usvojenu kćerku Dilan Farou 1992. Alen je ranije dijelio slična osjećanja: 2022. je rekao Aleku Boldvinu tokom intervjua na Instagramu uživo da je "mnogo uzbuđenja nestalo" iz snimanja filmova zbog promjene prirode bioskopske distribucije, navodi "Air Mail".

Iste godine izazvao je niz glasina o penzionisanju nakon što su španske novine objavile da će se fokusirati na pisanje, a ne na snimanje filmova - iako je kasnije demantovao te tvrdnje.

"Vudi Alen nikada nije rekao da se povlači. Rekao je da razmišlja o tome da ne snima filmove, jer pravljenje filmova koji idu direktno ili veoma brzo na platforme za striming nije tako prijatno za njega", navedeno je u saopštenju njegovog portparola.

Takođe, u intervjuu za "New York Times" ove nedjelje, njegova sestra i producentkinja Leti Aronson rekla je da je novi film "u procesu pregovora" i da Alen "radi na scenariju", prenosi "b92".

