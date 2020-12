"Warner Bros": Novi filmovi u 2021. dolaze direktno na male ekrane

Iz filmskog studija "Warner Bros" stigla je obavijest da će ovaj studio svojih 17 novih filmova poslati na striming servise od početka naredne godine, a neki od ovih naslova su "Matrix 4", "The Suicide Squad" i "Dina".

Razlog za ovakvu odluku studija "Warner Bros" je odgovor na pandemiju virusa korona, koja je zaustavila rad većine bioskopa širom svijeta. Nakon što su objavili da će film "Wonder Woman 1984" imati istovrmeno premijeru na kanalu HBO Max kao i u kinima, sada je donesena odluka da i ostali naslovi budu ponuđeni publici u ovom novom formatu.

Lista filmova na strimingu u 2021. godini uključuje "The Suicide Squad", "The Matrix 4", "Dina", "Godzilla vs. Kong" i "Svemirski basket: Novo zavještanje", "Male stvari", "Juda i crni Mesaja", "Tom i Džeri", "Mortal Kombat", "Oni koji žele da sam mrtav" i ostale.

Ovaj novi potez, koji su mnogi opisali kao potez bez presedana, prijeti da uhvati vlasnike bioskopa nespremne i može da ugrozi dosadašnji model promocije filmova koji je aktuelan decenijama.

Iz "Warner Brosa" su istakli da je ovo pravilo doneseno samo zbog pandemije, ali mnogi se pribojavaju da bi ovo mogla postati ustaljena praksa i kod drugih tvoraca filmova.

Tobi Emerih, predstavnik grupacije "Warner Bros", istakao je da je ovakva odluka dobra za sedmu umjetnost jer nudi mogućnost istovremenog globalnog prikazivanja filmova.

"Dozvoliće nam globalne premijere i mi smatramo da će ovakvi potezi podstaći gledaoce da se nakon premijere na televiziji vrate u kino-sale u 2021. godini. Bioskopi su otvoreni i sada je odluka na ljudima da li žele da gledaju film u velikoj sali ili na malim ekranima", rekao je Emerih.

I pored najava da će uskoro stići vakcine protiv pandemije virusa korona, kompanija je ipak odlučila da svoje nove naslove ponudi na striming servisima, nakon savjetovanja s epidemiolozima. Emerih je ipak obećao da će se potruditi da što više naslova ponude publici u tradicionalnom formatu gledanja u bioskopu.

U izjavi za medije u SAD En Sarnof, generalna predstavnica "WarnerMedia Studios" kompanije, je istakla da ovakva vremena bez presedana zahtijevaju kreativna rješenja.