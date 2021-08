"Waterworld" postaje televizijska serija

"Waterworld", postapokaliptični spektakl s Kevinom Kostnerom u glavnoj ulozi, smatra se jednim od najvećih promašaja u istoriji Holivuda i najvećim od tri velika udarca na karijeru pomenutog glumca, kome je angažovanje za filmove drastično opalo.

Ono što je filmu nedostajalo na polju originalnosti nadoknadio je eksplozivnim scenama koje su pokušale da naglase koliko je novca u film zapravo uloženo. Kostner je uložio sopstvena 22 miliona i vjerovao u uspjeh, ali to se negativno odrazilo na atmosferu na snimanju, jer se glumac neprestano miješao u posao reditelja i scenarista, a kasnije se uplitao i u montažu.

Njegova nastojanja da po svaku cijenu izbjegne još jedan filmski promašaj nisu urodila plodom, a vratio je tek 55 odsto budžeta koji se na kraju popeo na 235 miliona dolara. Film je tek godinama kasnije uspio da vrati uloženo, a od 2013. do sada zaradio je i dodatnih osam miliona dolara.

A nakon razočaravajuće istorije ovog filma, reditelj Den Trahtenderg, prema pisanju produkcijske kuće "Collider", odlučio je da ovaj film pretvori u televizijsku seriju.

Sve što je za sada poznato jeste da će radnja biti smještena dvadeset godina nakon radnje iz filma.

Budžet će vjerovatno biti veliki, jer ovo djeluje kao skup podvig, ali striming servisi prave "hrabre" poteze i ulažu astronomske novčane iznose u projekte kao što je HBO-ova 200 miliona teška ekranizacija video-igre "The Last of Us" ili TV verzija "Gospodara prstenova" za čiju će prvu sezonu Amazon dati gotovo pola milijarde dolara.

(B92.net)