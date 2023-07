Za vikend otvoren 30. Festival evropskog filma na Paliću

Jubilarni 30. Festival evropskog filma na Paliću u subotu je svečano otvoren na Palićkoj Letnjoj pozornici. Dobrodošlicu u svijet sedme umejtnosti, koja 30. put u Suboticu donosi filmski duh Evrope, filmskim stvaraocima i gostima poželio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. On je, tom prilikom, podsjećajući da za tridesete kažu da su najbolje godine, istakao da jubilarno 30. izdanje Festivala i ove godine pred mnogobrojnu publiku na Palić donosi najbolje filmove Evrope.

"Festival je tokom svog sazrevanja izdržao mnoge nedaće, valjda zato što je i sam nastao u godinama kadamu vreme nije, nesvestan šta sve može da ga zadesi. Kažu da ovaj Festival to samo potvrđuje, da oni koji se rađaju u nevreme i odrastaju u turbulencijama, izrastu u čvršće i zrelije. Ovaj Festival to samo potvrđuje. Mnogi su ga smatrali neperspektivnim i predviđali mu tužan kraj, a on je izrastao u pravog diva. Prkoseći vremenu i prilikama, a praveći paradokse, jer kako objasniti drugačije a ne kao paradoks činjenicu da zemlja koja nije članica EU ima jedan od najboljih festivala u toj istoj uniji" naglasio je Stevan Bakić.

Kultura je nešto što je najbitnije za opstanak i identitet jednog naroda, rekao je Bakić, i u tom kontekstu je jubilej Palićkog festivala vrlo značajan događaj.

"Grad Subotica se borio za ovaj Festival dugo i tiho. U vreme kada je čak većina svetskih filmskih smotri otkazivana, mi smo trajali. Jubilarno trideseto izdanje slavimo svesni da ponovo, kao mnogo puta do sada, umetnost prkosi sveopštoj nesigurnosti i nezavidnoj poziciji u kojoj se danas nalazi svet. Otvaramo ovu smotru filma uvereni da će ona još dugo trajati, jer ono što poseduje kao ključno za takvo uverenje jeste kvalitet" rekao je Stevan Bakić.

Kvalitet filmskih ostvarenja nešto je što nikad nije dolazilo u pitanje i nepostoji način da osiromašimo naš duh i željuda Festival učinimo boljim, podvukao je Bakić.

"Zato večeras, pred početak 30. jubilarne svetkovine filmske umetnosti, stojim pred vama ispunjen velikim zadovoljstvom što će u narednim danima ovaj Festival biti ne samo bioskop pod zvezdama, nego i mesto susreta mnogih prijatelja, novih poznanstava, različitih generacija ali i različitih pogleda na svet i društvo. Za Subotičane je ovaj Festival značajan ne samo zbog činjenice da je Festival utemeljio evropske kulturne vrednosti, nego i zbog toga što su uz filmske susrete odrastali i družili se uz ostvarenja koja prate sudbine evropskog čoveka, istovremeno ukazujući na svu lepotu i važnost različitosti" istakao je Stevan Bakić.

Subotica, prema njegovim riječima, simbolično odslikava baš takav prostor, baš takvu dimenziju - ljepotu, bogatstvo i važnost različitosti.

"Palić bez Filmskog festivala nije Palić, a Palićki festival nije samo film. To je i muzika, to je i turizam, to je i međuregionalna saradnja. Palićki festival za nas je mnogo više od filma. I mnogo više od umetnosti. On je jedan od simbola našeg grada. Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i informisanja, koje je pružilo najveću podršku, što govori o nacionalnom značaju palićkog festivala i ozbiljnoj kulturnoj politici Vlade Republike Srbije. Zahvaljujemo se takođe i Pokrajinskoj vladi, Sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, medija programu 'KreativnaEvropa' i svima koji daju svoj doprinos da Paliću festivalskim danima postane centar evropskog filma" naglasio je Stevan Bakić.

"Odajem, kao i uvek, posebno priznanje našem kreativnom timu, direktoru Festivala Radoslavu Zelenoviću, izvršnom producentu i svim njihovim saradnicima, koji čine da najlepša slika Palića, Subotice i Srbije, ode u svet. Širom otvaramo vrata velikim imenima sedme umetnosti, i time promovišemo Suboticu i Srbiju u najboljem svetlu" rekao je Stevan Bakić.

On je, ovom prilikom, čestitao i svim dobitnicima festivalskih priznanja, prenose "Novosti".