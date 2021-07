Zafranović: Film o Jasenovcu napraviću zubima

Jugoslovenski i evropski reditelj Lordan Zafranović ovih dana pregleda moguće lokacije na kojima bi na jesen trebalo da počne snimanje filma o Jasenovcu, o kome govori više decenija.

Ovim filmom, za koji je mnogima rekao da će ga "zubima napraviti", reditelj će završiti - ili nastaviti, svoj ratni opus.

"Rekao sam nekima, sa raznih strana naše bivše zemlje, koji nisu imali razumevanja za temu Jasenovac da ću, ako treba, zubima napraviti taj film", rekao je u emisiji "Pravi ugao" za RTV Vojvodina reditelj koga novinari često nazivaju "portretistom zla".

Zafranović je radio, kako kritičari kažu, ratnu trilogiju: "Okupacija u 26 slika", "Večernja zvona", "Pad Italije", a filmom o Jasenovcu nastavlja da istražuje i otkriva kako nastaje zlo, kako se prepoznaje i zašto je važno da se o njemu govori.

"Uvek me je zanimalo kad i kako to krene - zašto se počnemo ubijati prvo pojedinačno, a onda masovno. Pre 30 godina sam prvi put ušao u Jasenovac, u tu katarzu zla. Neshvatljivo mi je bilo da su takvo zlo radili moji susedi, obični ljudi, koji su se pod uticajem propagande, ponašali gore od životinja. Toliko me je to fasciniralo da sam odlučio da pravim filmove o tome", istakao je Zafranović.

Iako je u jednom trenutku bio blizu toga da napusti ideju o Jasenovcu, posljednjih dvadeset godina je, kako kaže, mislio da će se vratiti. To se i dogodilo kada je na televiziji tokom migrantske krize vidio tragičnu sliku dječaka kojeg je more izbacilo mrtvog na italijansku obalu.

"Tada sam rekao imam scenario o deci sa Kozare koji smo davno napisali Arsen Diklić i ja. Govoreći o tragediji te dece u logorima, mi ustvari govorimo o vremenu danas", kaže Zafranović i dodaje da je samo osavremenio scenario.

"To je drama sa novim velikim scenama koje sam nosio u sebi, ali sam je upotpunio novim krajem, koji je sada dosta olakšavajući. Publika će iz bioskopa izaći sa nadom. Možda će me i optužiti za spajanje Jugoslavije", dodaje Zafranović, koji je za snimanje ovog filma dobio novac od Filmskog centra Srbije.

Govoreći o mogućim kritikama na račun toga da je učesnik u nečemu što je možda propagandna kampanja sa srpske strane, reditelj kaže da je zbog politike uvijek imao puno problema, ali da je to cijena koju mora da plati.

"Uvek je pitanje koliko možete da budete samostalni. Ja pokušavam da budem producent, da kontrolišem stvari. Nisam navikao na cenzuru, iako su moji filmovi bili cenzurisani. Ne možete ostati mirni ako vas neko pogodi šakom u oko, i naravno da će vam vratiti taj udarac", istakao je on i rekao da vjeruje u ono što radi jer su njegove "namere iskrene":

Zafranović je, između ostalog, rekao i da je nostalgičan za Jugoslavijom koja više ne postoji, "zemljom ozbiljne kinematografije".

"Ta država je imala jedan civilizacijski nivo, ali kao i sve civilizacije na svom vrhuncu tresnula je u tragičan pad."

(B92.net)