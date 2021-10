Zanimljive činjenice o agentu 007: Samo su Bond i dijamanti vječni

Film “No Time To Die”, ukupno 25. po redu iz serijala o britanskom tajnom agentu Džejmsu Bondu, premijerno je prikazan u Londonu ove sedmice, nakon 18 mjeseci odgađanja zbog pandemije korona virusa

Posljednji film sa Danijelom Krejgom u roli tajnog agenta 007, od 7. oktobra kreće u svjetsku distribuciju, a filmovi o Bondu spadaju u jednu od najkomercijalnijih, najpoznatijih i najdugovječnijih filmskih franšiza u istoriji sedme umjetnosti. Bond se vraća u velikom stilu, možda i posljednji put u izdanju, u kojem smo navikli da vidimo legendarnog špijuna sa dozvolom za ubistvo. Društvenim mrežama i medijima pronose se glasine o tamnoputom Bondu pa čak i ženskoj verziji Bonda, ali to su uglavnom predviđanja ili želje određenih grupacija publike. Teško je povjerovati, iako je franšiza doživljavala promjene, kako u glumačkom, tako i idejnom pogledu, da može doći do tako radikalnih promjena poput polne zamjene glavnog junaka. U svakom slučaju Danijel Krejg je Bonda učinio životnijim i modernijim, dodao mu je krv i znoj u imidž i vratio ga više na fabrička podešavanja s početka franšize, tako da je svoj posao maestralno obavio svih pet puta. Serijal, koji je preživio šest decenija uz 25 snimljenih filmova, postao je jedan od sinonima za sedmu umjetnost generalno i sigurno će nastaviti svoj filmski život, jer sada je jasno da je osim dijamanta samo vječan i agent pod imenom Bond, Džejms Bond. Iz bogate istorije franšize izvukli smo sedam zanimljivih činjenica u čast njegove tajne kodne oznake 007, radi podsjećanja čitalaca na bogati istorijat ove legendarne franšize

U službi njegovog veličanstva

Čovjek po imenu Džejms Bond postojao je u stvarnom životu. Po zanimanju je bio ornitolog, bavio se naukom o pticama. Pisac Jan Fleming, koji je kreirao najpoznatijeg agenta na svijetu želio je da ima “obično dosadno ime”, koje ne zvuči ozbiljno, ali daje dozu muževnosti. Prvi Flemingov roman “Casino Royale” objavljen je 1953. godine u početnom tiražu od 4.278 primjeraka. Sve je rasprodano za manje od mjesec dana. Drugo i treće izdanje u tiražu od 8.000 primjeraka rasprodani su za dva mjeseca. Nakon toga do svoje smrti 1964. godine objavio je deset bestseler romana i dvije zbirke kratkih priča na temu svog junaka. Njegov književni opus nakon smrti nastavilo je nekoliko autora poput Kingslija Ejmisa (alias Robert Markam), Kristofera Vuda, Džona Gardnera, Rejmonda Bensona, Sebastijana Folksa, Entona Horovica, Stiva Kola, Vilijama Bojda, Čarlija Hajsona i Džefrija Dajvera, uz desetine napisanih romana i brojne kratke priče.

Nikad ne reci nikad

U prva tri filma iz serijala “Dr. No”, “From Russia with Love” i “Goldfinger”, na čuvenoj uvodnoj špici nišanjenja i pucanja u kameru, pojavljivao se glumac i kaskader Bob Simons. U ostatku serijala u toj sceni pojavljuju se glumci koji tumače lik Bonda, a do sada je šest glumaca igralo Bonda u filmskoj verziji “EON” produkcije: Šon Koneri, Džordž Lazenbi, Rodžer Mur, Timoti Dalton, Pirs Bronsnan i Danijel Krejg. U dva nezvanična filma (čitaj snimljena bez kontrole EON Produkcije) Bonda su tumačili Dejvid Niven u parodiji “Casino Royale” (1967) i ponovo Šon Koneri u “Never Say Never Again” (1983). U filmu “The Living Daylights” iz 1987. godine, Bonda je trebalo da igra Mel Gibson. Odbijen je samo zato što nije Britanac. Takođe Klint Istvud, Bert Rejnolds, Lijam Nison i Hju Džekmen, imali su ponudu u karijeri da glume Bonda, ali su je odbili, iako danas u slučaju ovog serijala važi glumačko pravilo - nikad ne reci nikad.

Umri i pusti Bonda da živi

Pravi pozitivac je dobar onoliko koliko mu je opasan protivnik, a malo je koji filmski heroj imao tako dobre negativce poput Bonda. Računajući od doktora Džulijusa Noa u prvencu, preko luđaka opsjednutog zlatom Aurika Goldfingera, preko smrtonosnog revolveraša Skaramange, narko kralja Mr. Biga, odmetnutih ruskih generala i pokvarenih agenata do naravno vođe tajne organizacije “Spectre” Ernesta Stavra Blofelda u nekoliko glumačkih tumačenja, agent 007 se do sada borio protiv 102 negativca. U ovu brojku ulaze glavni rivali i njihovi jednako upečatljivi pomoćnici poput Oddžoba iz “Goldfingera”, preko Zube iz filmova “The Spy Who Loved Me” i “Moonraker”, patuljka Nik Naka iz “The Man With The Golden Gun”, opasne seksi daviteljke Ksenije Onatop iz filma “Golden Eye”, do Maj Dej iz “A View to a Kill” Elektre King iz “The World Is Not Enough”, i brojnih drugih zlikovaca, koji su imali jednu zajedničku stavku, umrli su da bi Bond ostao živ.

Zlatni Bond

Iako je Danijel Krejg u “Casino Royal” igrao Teksas Holdem Poker, Bondova najdraža igra je Bakara. Njegovo omiljeno piće je Martini, promućkan, a ne promiješan, a Krejgov lik znao je ponekad popiti i “Hajneken” pivo. Oružje koje je Bond najčešće koristio tokom karijere jeste pištolj Valter PPK. Inače, Jan Fleming napisao je kako je njegov izbor oružja Bereta 418 u knjizi “Dr. No”. Jedan stručnjak za oružje kasnije mu je rekao da se zbog svoje veličine to smatra “ženskim” pištoljem. Fleming je zato dodao pasus u kojem je 007 izabrao Valter , sa kojim se pojavljuje u 22 filma. Scena u filmu “Skyfall” kojoj Eve, koju glumi Naomi Haris brije agentu 007 bradu, povećala je kupovinu noževa na sklapanje koji služe za brijanje za 405 odsto. Sam serijal, predstavlja marketinški raj za oglašivače, bilo da se radi o automobilima, satovima, pićima ili pametnim telefonima, a za reklamu moraju da se plate ogromne sume.

Pogled iza kamere

U režiserskoj stolici Bond filmova, računajući i aktuelni “No Time To Die”, sjedilo je ukupno 12 režisera i to ovim redom: Terens Jang (dva filma), Gaj Hamilton (dva filma), Luis Gilbert(dva filma), Piter Hant, Džon Glen (pet filmova), Martin Kembel (dva filma), Rodžer Spotisvud, Majkl Apted, Li Tamahori, Mark Foster, Sem Mendez (dva filma) i Keri Fukunaga. Zanimljivo je da je Bond film “Thunderball” trebalo je da režira Alfred Hičkok, ali je odustao kako bi radio na svom hororu “Ptice”. Naime, iako je prikazan tek 1965, premijera je planirana za godinu i po dana ranije, ali do toga nije došlo zbog spora oko autorskih prava. Neki režiseru su Bond filmove radili kao mladi autori, dok se drugi prihvatili posao kao etablirani umjetnici. Čuveni režiseri Deni Bojl i Rodžer Mikel su odustali od angažmana iz nikad otkrivenih razloga, a jedan od brojnih kandidata da sjedne u režiserku stolicu u franšizi bio je mladi Stiven Spilberg, ali je navodno odbijen jer je tražio procenat od zarade. Takođe, ponuda Kventina Tarantina da snimi crno-bijelu verziju “Casino Royale”, smještenu u 60. godine, odbijena je od strane producenata, zbog kreativnih razloga.

Bondova pjesma živi

Oskarom nagrađena pjesma “Skyfall”, koju je izvela pjevačica Adel najgledanija je numera iz serijala sa preko 150 miliona pregleda na “Jutjubu” Danijel Krejg prvi put čuo njenu pjesmu zaplakao je. Rekao je kako je savršeno odgovarala i kako se uklapa u film. Bili Ajliš koja izvodi pjesmu “No Time To Die” najmlađi je izvođač koji pjeva neku od Bond numera, dok je pjevač Sem Smit koji pjeva naslovnu numeru za film “Spectre”, takođe nagrađen Oskarom. Slavna Širli Besi jedina je otpjevala tri naslovne numere (“Diamonds are forever”,”Goldfinger”, “Moonrarker”) u istoriji franšize, dok se ogroman broj umjetnika oprobao na muzici za Bond filmove od pop bendova poput “Duran Duran (“A View to a Kill”) “) i “A-Ha”( “The Living Daylights”), preko diva poput Madone (“Die Another Day”) i Tine Tarner (Golden Eye”) do rok legendi poput Pola Mekartnija (“Live and Let die”), Džeka Vajta (“Another Way To Die) i Krisa Kornela (“You Know My Name”).

Učešćem u franšizi svaka Bond numera je na svoj način ušla u vječnost, uključujući i one sa lošim rejtingom kod muzičke kritike.

Operacija kino-blagajna

Prema grubim procjenama, više od dvije milijarde ljudi na planeti kupilo je kartu za bioskop ili posudilo video, kako bi gledalo neku Bond avanturu, a više od 75 posto svih koji su pogledali neki film, makar jedan put je gledalo “Goldfinger”. Saga o Džejmsu Bondu finansijski je jedan od najuspešnijih u istoriji, sa ukupnom zaradom koja prelazi osam milijardi dolara. “Skyfall” je zaradio više od milijardu dolara, što je rekord serijala, “Spectre” je zaradio 880 miliona dolara, dok je prvi dio u ovoj špijunskoj franšizi “Dr. No” iz 1962. godine skupio skromnih 59 miliona dolara. Ako se u obzir uzme inflacija te prihod od marketinških prava, cifre su višestruko veće.

Zamjena

Iako se pominju brojna imena od Idrisa Elbe preko Klajv Ovena do Toma Hidlstona, još nijedno ime nije zvanično potvrđeno. Producentkinja Barbara Brokoli, koja upravlja franšizom sa koproducentom Majklom G. Vilsonom, rekla je da će o Krejgovoj zamjeni tek početi da razmišlja.

"Želimo da Danijel uživa u trenucima slave. Sljedeće godine ćemo početi da razmišljamo o budućnosti", rekla je ona.

(Glas Srpske)