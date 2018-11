Zanimljivi detalji čuvenih scena promakli oku gledalaca

Ostvarenja sedme umjetnosti donose sreću gledaocima širom planete. Često gledaoci opčinjeni filmovima koje gledaju obično ne obraćaju pažnju na detalje kada ih gledaju, te rijetko provjeravaju dijelove sa snimanja ili činjenice o snimanju. Magazin "Bright Side" objavio je nekoliko manje poznatih informacija o popularnim filmovima koje su promakle gledaocima.

"Zgodna žena"

Glumica Džulija Roberts je postigla svjetsku slavu glumeći u filmu "Zgodna žena" rame uz rame s jednim od najljepših muškaraca Holivuda Ričardom Girom. Međutim, glumica je odbila da snimi scenu u kojoj je gola, te su za to morali koristiti njenu dublerku. Gledaoci nikada nisu mogli da primijete razliku, te da je u čuvenoj sceni potpuno druga žena.

"Titanik"

Jedna od najkomplikovanijih scena na snimanju "Titanika" je bila večera za prvu klasu. Problem je stvarala činjenica da je bilo mnogo bitnih detalja na koje je trebalo obratiti pažnju pri snimanju, kao što su lica u pozadini, kratke izjave i slično. Na drugom danu snimanja iste scene svi su već bili poprilično umorni. Zbog toga je i Dikaprio pogriješio u jednoj od scena gdje je pitao Keti da li zna koje su se viljuške koristile za lobotomiju pa je umjesto u escajg gledao u posuđe.

"4 banke, a nevin"

Scena depiliranja iz filma "The 40 Year Old Virgin/4 banke, a nevin" je bila stvarna. Glumac Stiv Karel je morao proći kroz proceduru depiliranja jer je režiser mislio da će tako scena biti vjerodostojnija. Scena je snimana sa pet različitih kamera koje su bile postavljene na pet različitih strana da bi ispalo što bolje. Stiv Karel je kasnije priznao da mu je to bilo jedno od najbolnijih iskustava u životu.

"Mamurluk"

Kada je glumac Ed Helms ostao bez zuba, nikada nije mislio da će mu to dobro poslužiti u filmu "Mamurluk", gdje mu u jednoj od scena ispada zub. Jedini razlog zašto je u filmu sve izgledalo tako realistično jeste činjenica da je Ed izvadio umjetni zub i nastavio snimati. Nakon što je film snimljen, Helms je vratio svoj vještački zub, a publika je i danas u nedoumici da li je on stvarno vadio zub.

"Isijavanje"

Režiser filma "Isijavanje" Stenli Kjubrik je poznat po svom perfekcionizmu, što se dokazalo na snimanju tog filma. Film je trebalo da bude sniman samo 17 sedmica, ali je na kraju sniman 51 sedmicu. Dijalog između Šeli Duval i Džeka Nikolsona sniman je 127 puta, a kultna scena "Here's Johnny" snimana je tri dana i za nju je iskorišteno 60 vrata koje je Nikolson razvaljivao sjekirom.