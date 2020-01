"Zastarjeli slučaj Hamaršold" - najbolji film u 2019.

"Zastarjeli slučaj Hamaršold" (Cold Case Hammarskjold) je načelno dokumentarni film koji počinje istraživanjem smrti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Daga Hameršolda, velikog zagovornika nezavisnosti afričkih zemalja 1961.

Jedna od prvih rečenica koje Bruger (Mads Brugger) u svom remek-djelu izgovara: "Ovo je ili najveća misterija koju je svijet ikada vidio ili je ipak najveća obmana", odredila je atmosferu i ton filma, ali i način na koji je priča ispričana. Prije svega, on svoju priču priča diktirajući scenario, od riječi do riječi, dvjema stenografkinjama, u istoj hotelskoj sobi u kojoj je u nekom trenutku u prošlosti boravio glavni negativac priče - takozavni čovjek u bijelom. Ta dualnost u prikazu dodatno je pojačana informacijama čija vjerodostojnost nikada nije do kraja dokazana iako sve što Bruger koristi kao svoj materijal može biti provjereno onlajn. Rezultat svega toga je da nikada nećete biti sigurni šta tačno gledate, kao što uvodna rečenica kaže.

Ipak, činjenica da se to desilo i meni, da još nisam sigurna da li sam pogledala dokumentarni ili igrani film, tačnije triler, koji koristi dokumentarni fiilm kao sredstvo izraza, poput Ekoovog "Fukoovog klatna", uopšte na kraju nije važno kada je riječ o "Hladnom slučaju Hamaršold". Ono što, međutim, jeste važno je lakoća s kojom Bruger plete svoju nevjerovatnu priču baziranu na istinitom događaju. Rijetki su filmovi koje gledam širom otvorenih očiju i usta, oni koji ostavljaju bez daha, koji uzbuđuju, provociraju, raduju… A kada se dese, onda zaslužuju sve, i hvalospjev i pažnju i ljubav. Takav je "Hladni slučaj", film koji će vas zabaviti i zaprepastiti, za koji nikada nećete biti sigurni šta je. U suštini, jedino što ćete o njemu moći reći sa sigurnošću, a da će biti posve tačno, jeste da je u pitanju djelo pripovjedačkog genija. Bruger je genije i ako je dosad bilo sumnje, ona je s ovim filmom iščezla.

Možda vam ovo ne znači ništa, ali osjećam dužnost da vam to prenesem: "Zastarjeli slučaj Hameršold" je najbolji film koji sam pogledala 2019. godine.

Ocjena: 5/5