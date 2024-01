Zaštitni modni znak Keri Bredšo se prodaje na aukciji

Kratka baletska bela suknja od tila u kojoj se Keri Bredšo, glavna junakinja poznate serije "Seks i grad" pojavljuje u legendarnoj uvodnoj špici, biće u ponudi na aukciji u Kaliforniji sljedeće sedmice.

Procjenjuje se da će da se proda za između 8 i 12 hiljada dolara, ali veliki ljubitelji serije veruju da će dostići mnogo veću cijenu.

Iako možda niste gledali seriju "Seks i grad", sigurno vam je poznata uvodna špica u kojoj Keri Bredšo, koju tumači Sara Džesika Parker, hoda ulicom Njujorka, posmatra reklamu za svoju kolumnu na autobusu, ali je on na kraju poprska.

Jedan od glavnih "aktera" u ovoj sceni je njena baletska bijela suknja od tila, koja vizuelno privlači pažnju i decenijama predstavlja jedan od najpoznatijih modnih simbola serije, ali i popularne kulture.

Aukcija će se održati 18. januara u aukcijskoj kući "Džulijans aukšens", u kojoj je prošlog mjeseca prodata haljina princeze Dajane za rekordnu cijenu.

Pored suknje, u ponudi će biti i odevni komadi glumica kao što su Odri Hepbern, Elizabet Tejlor i mnoge druge.

Interesantno je da je ova suknja postala zaštitni modni znak serije, ali je Patrišu Fild, kostimografkinju serije, koštala svega 5 dolara u jednoj nepoznatoj prodavnici odjeće.

"U korpi punoj odjeće na rasprodaji, to jest komada od prošle sezone koji više nisu popularni, bijeli til je virio, kao pjena nastala od 'mora' ove bačene odjeće", opisala je Fild u svojoj knjizi "Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules", u kojoj je opisivali svoj kreativni opus.

"Mislila sam da će suknja odgovarati Sari Džesiki Parker, jer je bila balerina u prošlosti. Pored toga, suknja je bila vesela, neobična i neočekivana, kao i sama serija 'Seks i grad'", dodaje Patriša.

Suknja od tila se još jednom pojavila u filmu "Seks i grad" 2008. godine, dok je Keri zbog selidbe pravila selekciju stvari koje će ponijeti u novi stan.

"Njene prijateljice, Samanta, Šarlot i Miranda su joj govorile šta treba da sačuva, a šta da baci, a za ovu suknju su rekle da definitivno treba da je zadrži", piše na oficijalnom sajtu aukcijske kuće.

U opisu se dodaje da je ovo jedna od ukupno pet suknji koje su bile iskorišćene za snimanje uvodne špice.

