Zašto Tarantino u svakom filmu snima stopala?

Američki režiser Kventin Tarantino, osim po specifičnim i originalnim filmovima, poznat je i po tome što u gotovo svako od svojih kinematografskih djela ubaci i pokoji kadar sa ženskim stopalima.

Tarantino je s godinama došao na glas kao zaljubljenik u ženska stopala, odnosno, mnogi su detektirali daj možda ima fetiš te da zbog toga insistira na snimanju scena u kojima su stopala u prvom planu.

Najpoznatije scene ženskih stopala snimio je u Pulp Fictionu i u svom posljednjem filmu Once Upon A Time In Hollywood, ali je vrlo rijetko govorio o tome zašto ih voli snimati. Jednom je prilikom, 2021. godine za G2, Tarantino ukratko objasnio zašto snima takozvane foot fetiš scene, a razlog je u najmanju ruku zanimljiv.

Tarantino forsira ženska stopala u filmovima jer je to, kako kaže, odlika dobrih režisera.

"Stopala se pojavljuju u filmovima mnogih dobrih rećisera. To je znak da je on dobar. Pre mene govorili su za režisera Luisa Bunuela da ima fetiš na stopala. Rekli su to i za Alfreda Hitchcocka, a optužili su i Sofiju Coppolu", komentarisao je Tarantino, prenosi Index.hr.

Inače, Tarantino je navodno već započeo s pripremom svog novog i vjerovatno posljednjeg filma. Navodno će se zvati The Movie Critic, kako tvrdi The Hollywood Reporter, a javljaju i da će s režiranjem krenuti negdje na jesen.