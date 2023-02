Zašto holivudski glumci hrle u velški gradić Reksam

Ušuškan na sjeveru Velsa, gradić Reksam ima fudbalski klub u petoj engleskoj ligi.

Na osnovu toga ne bi se reklo da ima čime da privuče nekoga poput Vila Farela. Ipak, američki komičar samo je jedan u nizu holivudskih glumaca koji su posjetili ovo mjesto.

Welcome to Wrexham, Will Ferrell! #WxmAFC pic.twitter.com/H6nJETlXiZ