Zašto je otkazan "Batgirl"

Reditelji novog i pompezno najavljivanog DC-jevog filma "Batgirl" su saznali da je 90 miliona težak projekat, koji je trenutno u fazi postprodukcije, iznenada otkazan, a vijest su primili malo prije nego što se pojavila u medijima.

"Tužni smo i šokirani viješću. Kao rediteljima, ključno nam je da naš rad vidi publika i premda film nije dovršen, želimo da fanovi širom svijeta dobiju priliku da vide i zavole gotov film. Možda će jednog dana imati priliku", stoji u izjavi reditelja Abila El Arbija i Bilala Falaha.

I dok su neki nagađali kako je problem u kvalitetu filma, mnogi upućeni za strane medije tvrde kako je riječ o prvoj žrtvi korporativne strategije izvršnog direktora Warner Bros. Dejvida Zaslava. Budžet filma koji je isprva bio 80 miliona popeo se do 90 zbog novih troškova izazvanih pandemijom.

Batgirl je prije samo nekoliko mjeseci bio jedan od zanimljivijih nadolazećih DC-jevih filmova, a jedan od razloga zbog kojih su fanovi iščekivali film bio je i povratak Majkla Kitona u ulogu Betmena. Iako su reakcije na prvo probno prikazivanje filma bile mlake, loš rezultat nije bio presudan jer slične rezultate imali su i mnogi drugi filmovi koji su na blagajnama ostvarili velik finansijski uspjeh. U isto vrijeme, "Batgirl" nije bio namijenjen bioskopskom prikazivanju, nego je isključivo bio film za striming servis HBO Max.

No "Batgirl" je od samog početka bio zamišljen kao manji film, ali strategija kompanije se promijenila. Zaslav je već zaustavio rad na filmu "Wonder Twins", a jedan od izvora tvrdi da je riječ o klasičnoj poslovnoj odluci jer finansijski je neisplativo potrošiti 90 miliona dolara na film koji na kraju neće privući više pretplatnika od upola jeftinijeg projekta.

Ukratko, Batgirl je otkazan zbog otpisa poreza, a ova bi se odluka mogla odraziti i na kompletan servis HBO Max koji je trenutno treći najpopularniji u svijetu s gotovo 77 miliona pretplatnika. Prethodni direktor kompanije WarnerMedia formirao je HBO Max kao servis na kojem možete pronaći klasike iz kataloga HBO-a i WB-a.

No Zaslav nije bio fan Kilarove strategije, a kao čovjek koji je Discovery pretvorio u rijaliti šou imperiju, nije prevelika tajna da je veći fan brze, jeftine i jednostavne zabave, a ne kritički hvaljenih i prečesto preskupih TV serija.

Ranije ove godine Zaslav je donekle najavio i novi smjer za HBO Max, rekavši kako mu je cilj da se takmiči s vodećim striming servisima, a ne da pobijedi u ratu u kojem je cilj više potrošiti. Osim toga, kola informacija kako će doći do ogromnih rezova u HBO Maxu, koji će izgubiti 70 odsto zaposlenih u razvojnom dijelu kompanije.

Niko ne voli Dejvida Zaslava

HBO Max navodno bi trebao da prestane da postoji u sadašnjem obliku i pojavi se kao nova aplikacija koja će imati sav sadržaj HBO Maxa i Discovery Plusa. Nakon što su bez previše pompe iz ponude povukli niz HBO Max ekskluziva (Moonshot, An American Pickle, The Witches, Vinyl) i odustali od produkcije nekih najavljenih projekata (reboot komedije House Party i još jedan DC-jev superherojski projekt, Blue Beetle), najavili su dolazak rijaliti emisija, ali i to da namjeravaju da nastave produkciju hit serije "Peacemaker" i početak rada na nastavku megauspješnog "Jokera".

A uzmemo li u obzir 55 milijardi dolara težak dug koji su dobili spajanjem WarnerMedija i Discoveryja, realno je očekivati da će ovakvih i sličnih poteza biti još jako puno u budućnosti, a budući da je linearni i kablovski dio posla i dalje unosan, HBO Max mogao bi doživjeti niz više ili manje neugodnih promjena.

Sve u svemu, Dejvid Zaslav u rekordnom je roku postao omražena osoba i među fanovima i među kreativcima, a malo toga ukazuje da će u skorije vrijeme postati simpatičniji.

(B92)