Završen 14. Omladinski Film Festival: Andre Lamoglia dobio nagradu za najboljeg mladog glumca

SARAJEVO - Svečanom dodjelom nagrada na festivalskoj lokaciji SEAT Vils Summer Screen u nedjelju veče je zvanično zatvoren 14. Omladinski Film Festival Sarajevo.

Tokom pet dana trajanja festivala, Sarajevo je bilo regionalni centar kulturnih dešavanja. Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je protagonist planetarno popularne Netflix-ove serije “Elite” Andre Lamoglia koji je rekao da mu je ovo prva nagrada u životu.

Najbolji kratki film u kategoriji OFF Shorts je slovenski film "Bits", reditelja Arona Horvatha, najbolji kratki film u selekciji OFF Generation Shorts je film "Dance in this chaos" iz Sjeverne Makedonije, reditelja Murata Zherka.

Nagradu publike u selekciji OFF Generation Feature odnio je film "Beautiful Beings" islandski film reditelja Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Specijalni gost Festivala mladi islandski glumac Blear Hirinksson, za ulogu u filmu "Heartstone" nagrađen je specijalnom nagradom za najboljeg glumca.

Nakon svečane ceremonije zatvaranja publika je uživala u izvedbama regionalno popularne grupe S.A.R.S.

Zahvaljujući podršci partnera i sponzora, ovogodišnje izdanje Festivala je bilo najbolje i najposjećenije do sada. Prikazano je 40 filmova koje je pogledalo više od 8.000 posjetilaca, a ukupno je akreditovano 200 gostiju.

“Naša je namjera bila da Sarajevo pozicioniramo u centar kulturnih dešavanja u regiji, da publici pružimo filmove kojih nema u kinima u regiji, filmove koji se uglavnom prikazuju na festivalima. I u tome smo uspjeli. Film “Sublime” do sada je mogla vidjeti samo publika 72. izdanja Berlinalea, ali evo sarajevska publika je druga u Evropi koja je imala priliku vidjeti ovaj film”, rekao je direktor Festivala Kenan Musić.

Ističe da su ove godine imali i poseban program OFF Talks tokom kojeg su reditelji i glumci razgovarali sa publikom.

“Pune sale gostiju koji su postavili desetine pitanja našim gostima govore da smo uspjeli ostvariti interakciju. Mi nismo festival koji samo šalje poruke, mi ostvarujemo dvosmjernu komunikaciju. Gosti su bili zainteresovani za sve sadržaje, ali najposjećeniji razgovor bio je Talks sa Lamogijom”, dodao je Musić.

Musić je posebno ponosan što je OFF festival koji pruža prilike i platformu mladim glumcima poput gosta Festivala Áskella Einara šesnaestogodišnjeg glumca iz Reykjavíka.

“Njegova uloga u filmu "Beautiful Beings" (2022) je njegov debitantski filmski nastup, nakon čega je glumio u nekoliko reklama na Islandu. Ovo je jedan od njegovih prvih Festivala i drago mi je što će se Sarajeva sjećati kao jednog od prvih gradova koji je prepoznao njegov talent”, naglasio je Musić.

Festival je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta FBiH, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Općine Novo Sarajevo, Općine Centar Sarajevo i Visit Sarajevo.