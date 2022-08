Završen 28. SFF: Za najbolji film proglašen "Safe Place"

Na svečanoj ceremoniji u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljene su nagrade Srce Sarajeva, a najboljim igranim filmom proglašen je "Safe Place" Juraja Lerotića koji je osvojio nagradu i za najboljeg glumca.

Nagrade Srce Sarajeva uručene su i najboljim rediteljima, glumcima te dugometražnim igranim, dokumentarnim, studentskim i kratkim filmovima koji su prikazani u okviru Takmičarskog programa 28. izdanja SFF-a.

Za nagrade Srce Sarajeva u Takmičarskim programima 26. Sarajevo Film Festivala takmičio se ukupno 51 film, piše Klix.

Najbolji igrani film 27. Sarajevo Film Festivala je "Safe Place" Juraja Lerotića.

U Takmičarski program - igrani film 28. Sarajevo Film Festivala, podsjetimo, bilo je uvršteno osam filmova. Četiri filma su u Sarajevu zabilježila svjetsku, a četiri regionalnu premijeru.

Filmovi koji su se takmičili za nagradu su: "Balada", "Čovjek od djela", "Jahači", "Šest sedmica", "Klondike", "Korset", "Serviam - Ja ću služiti" i "Sigurno mjesto".

Žiri Takmičarskog programa činili su: reditelj i scenarista Sebastian Meise (Austrija) koji je ujedno i predsjednik žirija, scenarist i reditelj Antoneta Alamat Kusijanović (Hrvatska), producent Katriel Schory (Izrael), reditelj, scenarista i producent Lucile Hadžihalilović (Francuska) te glumac Milan Marić (Srbija).

Lucile Hadžihalilović uručila je Srce Sarajeva za najbolju režiju, a osvojila je Marina Er Gorbač za film "Klondike".

Srce Sarajeva za najboljeg glumca dobio je Juraj Lerotić za ulogu u filmu "Safe Place".

Nagradu su mu uručili članovi žirija Milan Marić i Katriel Šori, a Lerotić se zahvalio žiriju te kazao da nije pripremao govor, ali da će mu svakako aplaudirati.

Potom se zahvalio članovima svog tima i zamolio ih da ustanu uz poruku: "Hvala vam, ovo ne bi bilo moguće bez vas".

Srce Sarajeva za najbolju glumicu prezentovala je Antoneta Alamat Kusijanović, a osvojila je Vicki Krieps za ulogu u filmu "Corsage".

U Takmičarskom programu - dokumentarni film 28. Sarajevo Film Festivala, prema izboru selektora Rade Šešić bila su 22 filma, a ove godine Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film osvojio je "Museum Of The Revolution" Srđana Keča.

Posebna nagrada žirija za kratki dokumentarni film otišla je u ruke Ante Zlatka Stolice za "Babajanju".

Najbolji kratki dokumentarni film ovogodišnjeg SFF-a je "We, … Composition" Visara Jusufija.

Nagrada Human Rights koju podržava ambasada Nizozemske u okviru dokumentarnog programa otišla je u ruke Vedrane Pribačić za film "Bigger Than Trauma".

"Hvala svima, izuzetna nam je čast dobiti nagradu na ovakvom festivalu i pred ovakvom konkurencijom. Zahvaljujemo se žiriju i publici Sarajeva koja nas je ovako toplo primila", poručila je Pribačić prilikom preuzimanja nagrade.

Srce Sarajeva za najbolji studentski film dobili su Josip lukić i Kiara Šovagović za "It's not cold for mosquitoes".

Posebno priznanje žirija u kategoriji kratkog filma dodijeljeno je djelu "5PM Seaside" Valentina Stejskala.

"Jako je lijepo biti ovdje. Ukratko ideja je bila zasnovana na putu iz Austrije do BiH, Srbije i Grčke. Ovo je zaista prelijepo i želim se zahvaliti timu filma", poručio je Stejskal.

U Takmičarskom programu - kratki film, prema odluci selektora Elme Tataragić, ove godine u konkurenciji je bilo 10 filmova, dok je Asja Krsmanović, selektor Takmičarskog programa u program studentskog filma uvrstila 11 filmova.

Najboljim kratkometražnim filmom proglašen je "Amok" koji je režirao Balazs Turai te je prilikom preuzimanja nagrade kazao da mu je velika čast preuzeti nagradu u Sarajevu.

Nagrada za promovisanje rodne ravnopravnosti otišla je u ruke Šarolet Vels za film "Aftersun".

Specijalnu nagradu za promociju rodne ravnopravnosti Sarajevo Film Festival je uspostavio prošle godine kao nastavak aktivnosti kojima Sarajevo Film Festival daje doprinos uspostavljanju jednakopravnosti žena u filmskoj industriji.

Ovogodišnji SFF otvorio je film "Trougao tuge" švedskog reditelja Rubena Ostlunda, koji je izjavio kako je sretan što ponovo, naročito nakon pandemije, prisustvuje Sarajevo Film Festivalu.

"Proveo sam divno vrijeme tu. Divno je vratiti se ovdje i velika mi je čast primiti ovu nagradu", rekao je Ostlund kojeg je publika dočekala ovacijama i aplauzom.

Cjelokupni program je obuhvatio filmove i autore iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, KiM, Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine.