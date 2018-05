Završeno snimanje prvog bh. horora

Snimanje filma "Jezero", drugog igranog filmskog projekta Timura Makarevića, završeno je prije nekoliko dana.

Riječ je o prvom bh. horor filmu koji je sniman na više lokacija u neposrednoj blizini Velikog Plivskog jezera i na nekoliko lokacija u Sarajevu.

"Već godinama Vedran Rupić (producent i direktor fotografije) i ja, provodeći ljeta u Jajcu, kada se po običaju okupi sva naša rodbina iz BiH i svijeta, maštamo kako bi bilo dobro snimiti horor film u kampu Plivsko jezero i okolini. To područje oko jezera izgleda magično, puno je misterioznih lokacija a autokamp sa bungalovima je sam po sebi idealno mjesto za snimanje. Tako smo i prošle godine po ko zna koji put odlučili snimiti taj film. Kako su tu s nama bili i producentica Amra Bakšić Čamo, scenografkinja i kostimografkinja Emina Kujundžić, izvršna producentica Ida Makarević, producent Igor Bararon, Ena Avdović (uloga Fatime), Boris Ler (uloga Senada), kao i roditelji Ide Farah Ćurovac (crtež 'Fatimina porodica') pao je dogovor koji se činio ozbiljnim", rekao je Makarević za "Klix.ba".

Projektu su se pridružili Maja Zećo (uloga Amele), Nadine Mičić (uloga Jasmine), Jelena Graovac (uloga Boleta), Leon Lučev (uloga Luke), Emir Fejzić (uloga Nermina), Jasenko Pašić (uloga policajca), Adnan Beširević Beško (rukovodilac produkcije), Emir Džanan (operator drona), Benjamin Čengić (organizacija) i Emir Fetahović (transfer materijala).

Film "Jezero" je koprodukcija produkcijske kuće SCCA/pro.ba iz Bosne i Hercegovine, BARKA Media iz Austrije i produkcijske kuće Business Club Royale iz Švedske

"Amela i Senad (koje glume Maja Zečo i Boris Ler) bježe iz grada s ciljem da se ekspresno i u tajnosti vjenčaju kod Bihaća, gdje on ima prijatelja koji mu to može srediti. Amela je sasvim slučajno čula telefonski razgovor svoga oca, Šukrije, gdje on kaže da je planira udati za sina svog poslovnog partnera, već u sljedeću subotu, bez da joj išta unaprijed kaže. Amela i Senad zakazuju svoje vjenčanje u ovu subotu. Sutra", rekao je Makarević približavajući radnju filma.

Film su podržali autokamp Plivsko jezero - Jajce Tours i Opština Jajce.

(Klix.ba)