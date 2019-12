Zbog Tita nikad nije dobio nijednu nagradu, a evo šta je imao da kaže o Popari

Jedan od omiljenih glumaca iz "Srećnih ljudi" Zoran Rankić, koji je igrao lik gospodina Popare, ostao je upamćen po "Gospođice, gospođo" i "Mmmmm, bebo!", preminuo je nakon teške bolesti u staračkom domu.

Zoran Rankić četrdeset godina igrao je u brojnim predstavama u svom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.

Za sve te godine nikada nije dobio nijednu nagradu, i to samo zbog toga što nije bio uz tadašnju vlast. Tokom života je govorio i o razlozima zbog kojih je kroz prozor napustio ovo pozorište, kao i zbog čega je odbijao da igra Tita, što ga je koštalo nacionalne penzije, piše Blic.

"U Beogradsko dramsko pozorište sam kročio 1961. godine, narednih četrdeset godina sam držao repertoar. Nisam bio statista, već sam uvek vukao kao konj repertoar. Uvek sam verovao, da ako već vučem, neko u mene ima poverenja, ali onda sam video da su u mom matičnom pozorištu čak četvoro njih dobili nacionalne penzije, a mene su zaobišli. Ali kada sam pre nekoliko godina sreo jednog bivšeg gradskog funkcionera, rekao mi je da je trebalo da dobijem 'Oktobarsku nagradu' za Kalabiće. Posle toga prisetio sam se trenutka kada mi je tadašnji gradonačelnik prišao i rekao: 'Sjajno ste vi to odigrali i to bi trebalo da uđe u anale, verovatno će i ući, a siguran sam da hoće. Odlično izvedeno i veliki pečat ćete ostaviti tom ulogom. Ali da li ste ludi da četnicima dajemo nagrade?' - bio je odgovor Branka Pešića, tadašnjeg gradonačelnika Beograda. Zbog toga danas ne mogu da dobijem nacionalnu penziju, jer bi to bio odličan adut da dobijem tu vrstu penzije", rekao je u jednom intervjuu Popara i objasnio kakav stav ima prema glumcima koji su igrali Tita.

"Gledajte, oni su davali nagrade onima koji su igrali Josipa Broza Tita, svako ko je zavrnuo kao svaki drugi frajer koji zna da govori kao Tito, on je dobio nagrade. To su bili idioti. Veličanje nekog vanzemaljca, ali ko god da je igrao Tita je dobijao nagradu. Nikada nisam želeo da igram takve nakaze i ne bi mi imponovalo da ih igram, ni sada ni nikada. To je očigledan razlog zbog kog za sve to vreme nisam dobio nijednu jedinu nagradu, a devedestih sam otišao u penziju i više nije bilo mogućnosti. Za period 'Srećnih ljudi' tadašnja politika nije htela isto da daje nagrade, jer im se očigledno na neki način nisam dopadao", rekao je Rankić.

On se u jednom intervjuu, prenose Novosti, osvrnuo i na lik Popare, te rekao da on laže, izmišlja, fantazira, pravi se važan.

"Ali ne na onaj grub i primitivan način kakvih ima likova u seriji. On ima nešto, po meni, prosto da ti ga bude žao. On je u oblacima, on izvodi predstavu za sebe", rekao je tada Rankić.

Reakcije djece na ovu ulogu posebno su ga začudile.

"Poparu su volela deca najviše, to je najčudnije. Deca. Obožavali su me kao da sam dečiji glumac, kao Branka Kockicu. Nije trebao da bude sladak, trebao je da bude odvratan", dodao je glumac.

POVEZANA VIJEST: Preminuo Popara iz "Srećnih ljudi"

(b92)