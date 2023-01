Željko Dimić u trci za ulogu u novom filmu o Džejmsu Bondu

NJUJORK - Glumac Željko Dimić (Jack Dimich) priprema se za kasting za ulogu u novom filmu o agentu Džejmsu Bondu, a za "Glas Srpske" otkriva da je trenutno u izboru između 40 glumaca koji se bore za šest uloga negativaca.

Glumac rođen u Kozarskoj Dubici, koji je tokom proteklih godina ostvario zapažen uspjeh u Sjedinjenim Američkim Državama, naglašava da o filmu, čije snimanje bi trebalo da počne najranije iduće godine, ni o ulozi trenutno ne može da mnogo kaže.

"Ono što mogu treći jesti to da će u filmu biti šest bitnijih negativaca - od najmanje zastupljenog do glavnog. Ja sam samo prošao nekoliko filtera od više od 1.000 kandidata. Sada nas je ostalo 40-tak za tih šest negativaca i radiću screen test tek na proljeće za jednog od njih, tako da vam ništa ne mogu konkretno reći, za sada" ističe Dimić.

S obzirom na to da su "Bondovi" negativci uvijek živopisni likovi i ključni pokretač priče , ne treba sumnjati u to da će ovog puta protivnici tajnog agenta 007 biti zanimljivi.

2Dobio sam sinopsis i opis svih negativaca u filmu ali, naravno, to trenutno ne mogu da dijelim sa javnošću. Ipak, mogu otkriti da ih ima različitih nacionalnosti i sa različitih jezičkih područja", naglašava Dimić.

Prethodni 007 - Daniel Krejg 2021. godine snimio je svoj posljednji film za franšizu 2020. godine (No Time To Die) i od tada se mnogo spekuliše o tome ko će biti novi Džejms Bond, a svog favorita ima i Dimić.

"Za sada se ne zna ko će biti novi agent 007. Lično bih želio da to bude Tom Hardi jer sam s njim radio film 'The Drop' i mislim da je odlican glumac. Ali, naravno tu odluku će donijeti producenti, prema mojoj procjeni, do kraja ljeta ove godine, što važi i za ostale uloge u filmu", naglašava Dimić čiji je omiljeni film o agentu 007 "Iz Rusije s ljubavlju" u kojem Džejmsa Bonda glumi Šon Koneri.

Dimića od nedavno publika može da vidi u TV seriji "Vera". U priči ovoj o špijunki Veri Pešić, Dimić glumi dr Đorđa Roša.

"Publika i kritika su više nego dobro reagovali na ovaj film reditelja Nedeljka Kovačića u produkciji Danke Milošević. To me uopšte ne iznenađuje jer je film odlično urađen i u njemu je učestvovala odlična ekipa glumaca i ostalih koji su dali sve od sebe da ovaj film zaista bude gledan i upamćen. Bilo mi je zadovoljstvo sto sam imao priliku da tumačim ulogu dr Roša u ovom odličnom projektu. Ne bih se iznenadio da serija 'Vera' bude najgledanija u regionu ove godine", kaže Dimić.

Iako je prošle godine bio uglavnom zauzet snimanjem serija i filmova u Srbiji i Srpskoj, Dimić je uspio i da ostvari zapaženu ulogu u filmu "Rocketry", gdje igra profesora Judžina Skota, naucnika NASA koji pokušava da raskrinka namjere jednog naučnika iz Indije u vezi njihovog svemirskog programa.

"Film je englesko-indijska koprodukcija i baziran je na istinitoj priči. Upravo je nominovan u dvije kategorije za nagradu IIFA Akademije u 2023. godini", rekao je Dimić.

Publika će ga od februara gledati u drugoj sezoni serije "Beležnica profesora Miškovića" u režiji Miroslava Lekića, u kojoj igra Džefa Bojda, operativca CIA za Balkan.

Nedavno je trebalo da gostuje sa sa monodramom „Oj, živote“ u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci, ali je to odgođeno za početak maja zbog Dimićevih obaveza u Americi.

Kada je riječ projektima o 2023. godini, naglašava da ima više ponuđenih uloga i u regionu, kao i u Americi.

"Kad donesem odluku koje od od ponuđenih mi projekata ću prihvatiti i gdje ću raditi, biće mi zadovoljstvo da to podijelim sa javnošću. Prioritetna mi je, naravno, uloga zapovjednika logora u filmu "Zlatni rez 42" (Djeca Kozare) Lordana Zafranovića koja je, kako sam već rekao, jedna od najznačajnijih u mojoj karijeri do sada", istakao je Dimić i dodao da očekuje na snimanju Zafranovićevog filma bude od ljeta ove godine.