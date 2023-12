Zemlje regiona ispale iz trke za "Oscara"

LOS ANĐELES - Američka Akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je prvu, skraćenu listu od 15 ostvarenja koja će ući u trku za nominaciju za nagradu "Oscar" u kategoriji za najbolji strani film. Među njima, nažalost, nema predstavnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i regiona.

Podsjećemo, kandidat za Bosnu i Hercegovinu bio je film "Ekskurzija" Une Gunjak.

Srpski kandidat za "Oscara" za najbolji strani film bilo je ostvarenje Milorada Milinkovića "Što se bore misli moјe", a iz Hrvatske "Tragovi" Dubravke Turić. Kandidat Crne Gore bilo je ostvarenje "Sirin" Senada Šahmanovća, a iz Sjeverne Makedonije "Housekeeping for Beginners" Gorana Stolevskog. Kandidat Slovenije je bila drama "Riders" Dominika Menceja.

Biografska drama danske kinematografije "Obećana zemlja" (Promised Land) našla se u užoj listi za nominacije za nagradu "Oscar", a upravo za ovaj film nedavno je danski glumac Mads Mikelsen proglašen najboljim evropskim glumcem u 2023. godini. Film će se od maja naći na repertoaru regionalnih bisokopa.

Spisak filmova koji su se našli u užem izboru jeste: Jermenija - "Amerikatsi", Butan - "The Monk and the Gun", Danska - "The Promised Land", Finska - "Fallen Leaves", Francuska - "The Taste of Things", Njemačka -"The Teachers' Lounge", Island -"Godland", Italija - "Io Capitano", Japan - "Perfect Days", Meksiko - "Totem", Maroko - "The Mother of All Lies", Španija - "Society of the Snow", Tunis - "Four Daughters", Ukrajina - "20 Days in Mariupol" i Ujedinjeno kraljevstvo - "The Zone of Interest".

