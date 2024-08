Zendayu odbili za popularnu franšizu

Prije nego što je postala jedna od najtraženijih mladih glumica današnjice, Zendaya je bila uspješna dječja zvijezda.

No, to nije bilo dovoljno da dobije ulogu u popularnoj Disneyjevoj franšizi za mlade.

Cornelia Frame, bivša potpredsjednica odjela za casting i glumačke talente na Disney Channelu, otkrila je u podcastu Magical Rewind da je Zendaya bila na nekoliko audicija za televizijski film Descendants iz 2015. godine.

"Zendaya je puno puta bila na audiciji za film Descendants i to je bila velika stvar" prisjetila se Frame, prenosi The Hollywood Reporter. "To je bilo jako važno. Išla je na audicije iznova i iznova, stvarno je htjela tu ulogu. No nije joj pošlo za rukom."

Franšiza Descendants prati živote djece poznatih Disneyjevih zlikovaca, od Maleficent do Cruelle de Vil. Prvi film dobio je dva nastavka, koja su izašla 2017. i 2019. godine, a na Disney+ nedavno je stigao i spin-off nazvan Descendants: The Rise of Red. Glavne uloge u originalnim filmovima igrali su Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce i Booboo Stewart.

Iako Zendaya nije uspjela dobiti ulogu u popularnoj Disneyjevoj franšizi, Frame vjeruje da se sve događa s razlogom, jer je mlada glumica nedugo nakon toga dobila ulogu u Spider-Manu.

Zendaya je svoju glumačku karijeru započela na Disney Channelu kada je imala samo 13 godina. Glumila je u tinejdžerskim serijama Shake It Up, koja se prikazivala od 2010. do 2013. godine, i K.C. Undercover, koja se prikazivala od 2015. do 2018. godine.

Nije joj trebalo dugo da postane mainstream zvijezda budući da je nakon karijere na Disneyju dobila ulogu u Marvelovom filmskom svemiru. Glumila je u sva tri filma o Spider-Manu, kojeg je utjelovio Tom Holland, prenosi Index.

