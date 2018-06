Život Majkla Džeksona uskoro u mjuziklu

Mjuzikl inspirisan životom preminulog kralja popa Majkla Džeksona biće postavljen na pozornicu Brodveja. Priču, koja još nema zvaničan naslov, napisaće Lin Notedž, dobitnik dvije Pulicerove nagrade, istakli su saradnici preminule pop ikone.

"Najavljeni mjuzikl će u svom sadržaju imati sve najveće hitove koje je kralj popa objavio tokom dugogodišnje karijere. Publika će moći da čuje numere 'Thriller', 'Smooth Criminal', 'Beat It' i 'Don't Stop 'Til You Get Enough'", istakao je Notedž.

Ovaj scenarista je privukao pažnju javnosti svojim radom na ostvarenjima "Sweat" i "Ruined", koji su, po riječima kritike, dvije fantastične drame o ratu, a koje su tematski mnogo drugačije od planiranog mjuzikla o kralju pop muzike.

Za koreografije novog mjuzikla biće zadužen dvostruki dobitnik nagrade "Tony", zvijezda baleta Kristofer Vildon, koji se proslavio svojim radom na ostvarenju "An American in Paris".

Kompletan scenario najavljenog mjuzikla još nije poznat, a publika i kritika s velikim očekivanjima navode da će biti jako zanimljivo vidjeti kako će tvorci ovog komada predstaviti život kralja popa tokom 2005. godine, kada se suočavao s nizom optužbi za seksualno zlostavljanje.

Ovo nije prvi put da muzičke ikone postaju inspiracija za stvaranje mjuzikla na Brodveju. Ranijih godina predstavljena su ostvarenja o bendu "Jersey Boys" i kultnom sastavu "Temptations".

Majkl Džekson je preminuo u 50. godini 2009. od posljedica predoziranja sedativima. Bio je američki muzičar i jedan od komercijalno najuspješnijih i najuticajnijih zabavljača svih vremena.

Njegov doprinos muzici, plesu i modi, zajedno sa privatnim životom praćenim jakim publicitetom, činili su ga značajnom figurom u popularnoj kulturi četiri decenije. Solo karijeru je započeo 1971. godine nakon debija na profesionalnoj sceni 1964. godine kao vodeći i najmlađi član grupe "Jackson 5".

Džeksonov privatni život je izazivao kontroverze godinama. Promjena njegove pojave se primjećivala od kraja sedamdesetih i početkom osamdesetih, naročito oblika njegovog nosa i boje kože, koje su rezultovale širokim medijskim izvještavanjem.

Nakon što je preminuo njegova komemoracija je prikazivana širom planete, a pratile su je milijarde ljudi.