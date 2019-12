Život kraljice soula na velikom platnu

Stigao je prvi službeni trejler biografskog filma "Respect" o kraljici soula Areti Frenklin, u kojem publika može vidjeti kako će Dženifer Hadson utjeloviti legendarnu pjevačicu na velikom platnu.

Prije smrti Frenklinova je sama odabrala da Hadsonova bude osoba koja će glumiti njen lik u filmskoj biografiji.

Na oduševljenje mnogih Dženifer Hadson nije ni pomišljala da odbije poziv za snimanje filma. Nakon "Oscara" za ulogu u "Dreamgirls" 2006. godine, mnogi očekuju još jedno oskarovsko izdanje Hadsonove.

Iza kompletnog filma o snažnoj dami stoji upravo ekipa jakih žena. Film je režirala Lajsli Tomi, dok je za scenario zaslužna Trejsi Skot Vilson.

"Respect" bi trebalo da obuhvati veliki dio života Arete Frenklin, počevši od njenih najmlađih dana kada je pjevala u horu baptističke crkve u kojoj je služio njen otac, pa sve do trenutka kada je postala međunarodna muzička superzvijezda i aktivistkinja koja se borila za građanska prava. Pored Hadsonove, uloge u filmu ostvarile su i fantastične Meri Džej Blajdž, Odri Mekdonald i Titusa Burgesa.

Biografski film "Respect" na kino-platna stiže 14. avgusta iduće godine.

Areta Frenklin je bila američka pjevačica i kantautorka, jedno od najvećih imena soul i R&B muzike. Rođena je kao kćerka poznatog baptističkog propovjednika, a od rane mladosti obučavale su je zvijezde gospela kao što su Malija Džekson i Klara Vard. Krajem šezdesetih Areta je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput "Respect" i "Chain Of Fools" preko noći su postale klasici. Uprkos ličnim problemima, 1968. snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog vremena: "Lady Soul". Aretina karijera počela je gubiti sjaj krajem sedamdesetih, sve dok joj počasna uloga u filmu "Braća Blues" nije vratila nekadašnju slavu. Osamdesete su godine bile bogate hitovima kao što su "Freeway Of Love" i "Who's Zooming Who", a pjevala je i u duetu s Džordžom Majklom i grupom "Eurythmics". Preminula je 16. avgusta prošle godine.