Zlatna malina: Ovo je najgori film snimljen prošle godine (VIDEO)

Uoči dodjele Oskara, najvažnijih filmskih nagrada u istoriji sedme umjetnosti, tradicionalno se proglašavaju dobitnici Zlatne maline, nagrade za najgora ostvarenja na velikom platnu u protekloj godini, koju niko ne želi dobiti.

Ove su godine organizatori odlučili najviše Razziesa dodijeliti hororu baziranom na omiljenom dječjem književnom liku Winnieju the Poohu.

Na 44. Razziesu, kako još zovu nagradu za najgora filmska ostvarenja, u čak pet kategorija je dobio film Winnie the Pooh: Krv i med - za najgori film, najlošiju režiju, najgori scenarij, najgori filmski par i najgori remake/rip-off/nastavak.

Ističući brojne negativne elemente zbog kojih je film zaslužio pet nagrada, Dennis Harvey iz Varietyja film je opisao kao "djelo koje ne ispunjava čak ni najosnovnija očekivanja".

Nagrada Razzie Redeemer, koja se dodjeljuje glumcima ili redateljima s već osvojenom Zlatnom malinom, ove godine ide glumici Fran Drescher za njene postupke u ulozi predsjednice američkog sindikata glumaca SAG-AFTRA tokom prošlogodišnjeg štrajka glumaca. Sindikat okuplja oko 160.000 filmskih i TV glumaca i onih iz srodnih zanimanja.

Drescher, širem gledateljstvu najpoznatija po ulozi u TV seriji Dadilja, već je 1998. nominirana za najgoru glumicu u romantičnoj komediji Kozmetičarka i zvijer.

Voditelji Aaron Goldenberg i Jake Jonez, poznati po svojim TikTok objavama kao The Mean Gays (Zločesti dečki), obrušili su se na Drescher, sarkastično kazavši da je holivudske glumce "odvažno predvodila u neviđenoj radnoj akciji do još neviđenijeg dogovora s AMPTP-om", Savezom filmskih i televizijskih producenata.

Među ostalim dobitnicima Zlatne maline je filmski veteran, glumac Jon Voight kojemu je dodijeljena zbog lošega irskog akcenta u ulozi u filmu Mercy.

Glumica Megan Fox nagrađena je dvjema Zlatnim malinama - za ulogu u filmu Johnny & Clyde i za sporednu ulogu u akcijskome filmu Expend4bles. U neslavnom se društvu našao i Sylvester Stallone, koji je nagradu dobio za svoju ulogu u filmu Expend4bles.

Ove je godine u glasanju o dodjeli Razziesa učestvovalo više od 1.100 članova iz Sjedinjenih Država i dvadesetak drugih zemalja svijeta.

Nagradu su 1980. godine utemeljili diplomanti filmske škole UCLA i veterani filmske industrije John J. B. Wilson i Mo Murphy kao suprotnost holivudskim Oscarima, a pravo glasa ima više od 1.100 članova udruženja iz Sjedinjenih Država i ostalih zemalja svijeta.

(Index,hr)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.