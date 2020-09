"Zlatni lav" za američki film "Nomadland"

Spuštena je zavjesa na 77. Venecijanski filmski festival, a među 18 ostvarenja u trci za "Zlatnog lava", pobijedio je film "Nomadland" rediteljke Kloe Zao.

Rediteljka nije došla na dodjelu nagrada u Veneciju, a nagradu je u njeno ime primio direktor "Disneya" za Italiju Dejvid Romano.

U ovom filmu, kineske rediteljke koji živi i radi u SAD Kloe Žao, američka glumica Fransis Mekdormand igra udovicu koja svoj kombi pretvara u mobilnu kućicu i kreće na put povremeno radeći sezonske poslove.

Žiri na čelu sa australijskom glumicom Kejt Blanšet dodijelio je dva Srebrna lava filmovima "Novi poredak" meksičkog reditelja Mišela Franuka i japanskoj istorijskoj dravi "Žena špijuna" reditelja Kijošija Kurosave.

U konkurenciji za "Zlatnog lava", pored filma "Nomadland" bili su i filmovi: "Quo Vadis, Aida", "The World to Come", "Le Sorelle Macaluso", "Nuevo Orden", "Amants", "Laila in Haifa", "Dorogie Tovarischi!", "Spy No Tsuma", "Khorshid", "Pieces of a Woman", "Miss Marx", "Padrenostro", "Notturno" , "Sniegu Juz Nigby Nie Bedzie", "The Disciple", "Und Morgen die Ganze Welt" i "In Between Dying".

Najbolji film odabrao je žiri u sastavu: glumica Kejt Blanšet kao predsjednik, reditelji Veronika Franc, Džoana Hog i Kristijan Pecold, američki glumac Met Dilon, francuska glumica Ludivin Sanjie i italijanski pisac Nikola Lađoja.

Festival u Veneciji prvi je umjetnički skup ove godine održan pred publikom uživo od početka pandemije virusa korona.

Zajednički utisak oko 6.000 filmskih stvaralaca i novinara, koji su prošli ovogodišnjom Mostrom, je da je "venecijanski eksperiment" uspio i da je najstariji filmski festival pokazao da filmska industrija može oživjeti i funkcionisati i u uslovima pandemije.