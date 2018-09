"Zlatni lav" za ostvarenje "Roma" Alfonsa Kuarona

VENECIJA - Film "Roma" meksičkog reditelja Alfonsa Kuarona nagrađen je "Zlatnim lavom" na filmskom festivalu u Veneciji, čuvenoj Mostri.

To je crno-bijela drama bazirana na Kuaronovom djetinjstvu u Meksiku, prenijela je agencija Rojters.



Američki glumac Vilijem Defo proglašen je za najboljeg glumca za ulogu slavnog slikara Vinsenta Van Goga u "At Eternity''s Gate", dok je Britanka Olivija Kolman najbolja glumica na Mostri za odigranu rolu kraljice Ane u filmu "The Favourite".



Specijalna nagrada žirija otišla je u ruke Dženifer Kent, jedine žene među 21 rediteljem, za film "The Nightingale".



Nagrada "Srebrni lav" za najboljeg reditelja pripao je Francuzu Žak Odiju za vestern-komediju "The Sisters Brothers".



Braća Koen, Džoel i Itan, osvojili su nagradu za najbolji scenario, takođe, vestern film "The Ballad of Buster Scruggs".



Nagrada za najboljeg perspektivnog glumca otišla je Bajkaliju Ganambaru.