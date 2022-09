Zvijezda "Kuće zmaja" bila zabrinuta zbog jedne scene

Zvijezda serije "Kuća zmaja" Emili Keri (19) bila je zabrinuta za snimanje eksplicitnih ljubavnih scena s kolegom zbog starosne razlike od 30 godina.

Emili je priznala je da se pribojavala snimanja scena seksa u seriji zbog 30 godina razlike između nje i Pedija Konsidinea.

"To me je uplašilo, jer u tom trenutku još uvijek nisam upoznala Pedija. Nisam znala koliko je on bio radostan i koliko će lako napraviti scenu. Prva scena koju sam pročitala iz serije bila je moja scena sek*a i moja intimna scena. Sve što sam vidjela bilo je, znate, 47-godišnji muškarac i ja, bila sam malo zabrinuta" rekla je Keri za "Newsweek".

Keri glumi Alisent Hajtauer u prikvelu o Kući Targarijen - Alisent se udaje za kralja Viserisa, kojeg glumi Pedi Konsidine.

Glumica je rekla da ju je nakon gledanja "Igre prijestola" kao priprema za ulogu "nasilnog sek*a" učinio nervoznom: "Pomislila sam, 'O Bože, što ću morati raditi u ovoj seriji?!"

(Metro)