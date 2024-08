Zvijezda Netflixa preminula u 45. godini

​Netfliksova zvijezda Rob "The Rabbit" Pits preminuo je u 45. godini od stomačnog kancera. To se dogodilo nekoliko dana nakon što je s fanovima podijelio srceparajući video pod nazivom: "Ovo je zbogom."

Zvijezda Tex Mex Motorsa otkrila je da mu je u martu dijagnostifikovan rak želuca u poražavajućoj poruci obožavateljima.

Kasnije je potvrđeno da je umro u bolnici u nedjelju, prenosi "Metro".

This is so heartbreaking... RIP to Rob "Rabbit" Pitts, and absolute legend in the automotive community Your stories always were a joy to listen to, and part the reason why I love VinWiki as a whole My condolences to his family See you on the other side Rabbit pic.twitter.com/xWqYmetEn2