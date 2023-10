Zvijezda Netflixove hit serije na prvoj liniji fronta (VIDEO)

Lior Raz, zvijezda Netflixove hit serije Fauda, otputovao je u južni Izrael kako bi spašavao porodice koje se nalaze pod Hamasovom opsadom.

Pridružio se "braći po oružju" u gradu Sderotu koji se nalazi na samoj granici Gaze, a zatim je na X objavio snimku koja prikazuje njega i sukreatora serije - novinara Avija Issacharoffa kako se skrivaju dok iznad njih padaju rakete, prenosi Sky News.

Obojica su bivši članovi izraelske protivterorističke jedinice Duvdevan. Objava je na X postavljena u ponedjeljak no nigdje se ne navodi kad je tačno nastala. Sderot je jedno od brojnih područja na kojima je teroristička grupa izvela iznenadni napad u subotu ujutro.

"U pratnji Yohanana Plesnera i Avija Issacharoffa, krenuo sam prema jugu kako bih se pridružio stotinama hrabrih volontera koji su neumorno radili kako bi pomogli stanovništvu na jugu Izraela. Poslani smo u bombardovani grad Sderot da izvučemo dvije porodice", stoji u objavi.

Yohanan Plesner koji se spominje u Razovoj objavi, predsjednik je Izraelskog instituta za demokratiju, bivši političar i bivši pripadnik jedinice Sayeret Matkal stvorene po uzoru na britanski SAS.

U TV seriji Fauda, Raz glumi komandanta tajne izraelske jedinice. U seriji koja je postala međunarodni hit prikazuje se cijena koju plaćaju obje strane u izraelsko-palestinskom sukobu.

U komentarima su zaradili brojne pohvale i komplimente jer su požurili pomoći svojim sunarodnicima.

"Ne događa se često da se umjetnost isprepliće sa životom na takav način. Hvala vam na hrabrosti i čuvajte se", glasio je jedan od komentara.

Drugi je dodao da je scenario kao epizoda Faude u stvarnom životu. Poručio je Razu da je hrabro ljudsko biće koje se zalaže za svoju porodicu i sugrađane te mu se zahvalio, prenosi Jutarnji.hr.

