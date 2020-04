Zvijezda filma "Orkanski visovi" umrla od virusa korona

Glumica Hilari Hit, zvijezda filma "Orkanski visovi", koji je zasnovan na romanu Emili Bronte, umrla je u 74. godini od virusa korona.

Britanska glumica umrla je sedam dana nakon što je testirana pozitivno na korona virus. Njen unuk objavio je tužnu vest na Facebooku.

"Izgubili smo našu divnu Hilari. Bila je filmska i pozorišna glumica od 1960. do 1970. godine, a onda je bila producent devedesetih. Radila je na filmovima s Hjuom Grantom, Alanom Rikmanom i Gerijem Oldmanom. Njen najveći uspjeh bila je diploma koju je dobila na Oksfordu u oblasti psihologije. Radila je sa pacijentima širom svijeta, često besplatno sa ciljem da njihove stresne živote dovede u red. Bila je veća od života i teško mi je što je više nema", napisao je, a preneli su strani mediji.

Hilari je bila u braku s Dankenom Hitom, s kojim je dobila ćerku Lauru i sina Danijela, prenosi B92.

Hilary Heath Dies: Horror Film Actress, Producer And Agency Founder Had COVID-19 Complications, Was 74 https://t.co/dKc7t2sI3Z pic.twitter.com/kYHMvVODWj