Zvijezda filma "Parazit" pronađen mrtav

​Li Sun-Kjun (48), zvijezda filma "Parazit", pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu.

Policija je u saopštenju za južnokorejske medije javila da je Lijev menadžer najprije prijavio nestanak glumca, koji je zatim pronađen mrtav u svom automobilu u srijedu ujutro.

Porodica je netom nakon njegovog nestanka pronašla poruku koja je izgledala kao oproštajno pismo. Li je ranije bio pod istragom zbog optužbi za korištenje marihuane i drugih droga.

