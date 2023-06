Zvijezda serije "Breaking Bad" napušta glumu: "Ne želim da čitam scenarija"

Brajan Krenston je odredio datum za svoje privremeno penzionisanje i preseljenje u Francusku u budućnosti.

Zvijezda serije "Breaking Bad" otkrio je za britanski GQ da planira da se privremeno povuče iz glume i svojih poslovnih poduhvata 2026. godine na najmanje šest mjeseci, kako bi provodio više vremena sa svojom suprugom Robin.

"Želim još jednom da promijenim paradigmu. Posljednje 24 godine Robin je vodila svoj život držeći se za moj rep. Ona je bila žena slavne ličnosti. Morala je da se okrene i prilagodi svoj život na osnovu mog. Ona ima ogromnu korist od toga, ali mi smo neujednačeni. Želim to da izravnam. Ona to zaslužuje", rekao je glumac i dodao da je njegov plan da se preseli u stranu zemlju i provede vrijeme opuštajući se uz baštovanstvo i kuvanje.

"Želim da doživim to iskustvo. Želim da idem na jednodnevne izlete i da ložim vatru u kaminu i pijem vino sa novim prijateljima, a ne da čitam scenarije", rekao je glumac i dodaje:

"Neće biti kao: 'Oh, pročitaću i videću šta ću da uradim.' Ne, to je pauza. To je zaustavljanje. Neću razmišljati o poslu. Neću da primam telefonske pozive", rekao je on.